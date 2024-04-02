內地小情侶高校操場上演活春宮！數百同學咋舌圍觀　驚動校方回應

山西長治市有網民於3月31日爆料稱，當地一高校操場上，一男一女學生大庭廣眾下直接活春宮。有對話紀錄顯示，有幾百人圍觀了2人激戰，涉事男子是大三的，女子是大一的學生。



據內媒《百姓關注》報道，3月31日，一段疑似發生在山西長治職業技術學院操場上的不雅行為影片引發關注。

有關影片於網絡上流傳，吸引網民熱列討論：（按圖了解）

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影片顯示，在黃昏時分的操場上，一名穿着黑衣服的男子和一名穿着淺色衣服的女子正在親熱，引發多人圍觀和討論。

只見兩人先是相對而坐，隨後男子緊緊將女子抱坐在腿上，然後兩人就開始親吻。最後，女生直接騎坐在男子的身上，圍觀同學當場看呆。

另有一張對話截圖顯示，有幾百人圍觀了不雅行為，涉事男子是大三的，女子是大一的學生。

4月1日，山西長治職業技術學院工作人員回應稱，最近是報名季，可能是有人要抹黑學校。山西省教育廳工作人員表示，會將該情況進行反映，如果屬實，會讓校方進行處理。

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