武漢全裸長髮女商場四圍走 主動向途人靠近 怕醜男低頭避走
撰文：ETtoday
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內地社交平台近日瘋傳影片和圖片顯示，3月25日，在湖北省武漢市洪山萬科廣場，一名年輕女子赤身裸體站立在商場內，時而捂著臉向路人靠近，時而趴在諮詢台處，引得商場內群眾紛紛側目，還有男生走過她身旁趕緊低頭不敢看。
據《大皖新聞》報道，3月26日，洪山萬科廣場一名工作人員表示，確有該事件發生：「應該是昨天晚上的事（3月25日），發現該名赤身裸體女子後，保安隨即上前進行阻攔並遮擋，進行了報警處理。」
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26日中午，武漢市洪山區張家灣派出所警方稱，當天曾接到報警，警員有前往事發現場，目前正在按照流程處置。
對於該女子是否存在精神疾病以及事發原因時，當地警方未予透露。
河南澤槿律師事務所主任付建認為，在公共場所裸露身體屬於違法行為，但不構成犯罪。
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公民享有穿衣自由的權利，但是應當在合法範圍內行使，赤身裸體違背了民法典規定的公序良俗原則，侵犯了社會大眾的羞恥心。
在公共場所故意裸露身體，情節惡劣的，處5日以上10日以下拘留。若該女子不存在精神疾病且情節惡劣，將會被處以拘留。
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