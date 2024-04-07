內地網紅奶茶圓真真300間舖全執笠 創辦人破產擺地攤落魄照曝光
撰文：TVBS新聞網
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一夕之間跌落神壇，300間店倒閉！網紅手搖飲品店「圓真真」全盛時期，在內地有超過300家門市，一年銷售高達4000萬（人民幣，下同）；怎料，2年內全數倒店，而創辦人也負債破產，只能到菜市場擺地攤維持生計，模樣相當落魄。
手搖飲品牌子「圓真真」自2019年創店，創辦人謝瑤投入50萬元資金，憑藉現做現煮「手工藝珍珠」的賣點，不到半年就成為年輕人熱愛的網紅店，爆紅後業績飛漲，一天成長4倍。（點圖放大瀏覽👇👇👇）
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圓真真創始店打響名號，分店也越開越多間，才短短2年的時間，開了近300家門市，每年銷售額高達4000萬，加盟店遍布各城市，但從2021年開始，業績明顯有下滑趨勢。
由於加盟店數量太多，而且未有完善的管理制度，導致各間門市的品質不一，以及其他手搖飲品牌子崛起，加盟店和直營店開始陸續倒閉，最後一家門市也在去（2023）年收場，全面退出市場。
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創辦人謝瑤也在短短2年間，虧損1000萬，而她最終也背負200萬債務，為了生存維持生計，曾經坐辦公室的她，到菜市場擺攤賣奶茶。
面對公司破產，謝瑤感嘆地說， 她之前的辦公室都是好幾坪大，如今卻狼狽地推著攤車，從辦公室走到夜市，「說不心酸都是假的」，令人不勝唏噓。
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