福田美食｜西安奶茶之光「茶話弄」深圳首店開張　必試招牌桂花引

被推介無數次的新中式茶飲品牌，茶話弄，終於來深圳了！



誕生於2016年的它，是西安的奶茶之光，以一杯極具東方特色的奶茶，從古都西安一步步走向全國各地，現有近800家門店，幾乎開到哪火到哪！👇👇👇

以茗會友，品東方茶韻

清爽輕負擔的中式鮮奶茶，極具國風特色的茶飲包裝與命名……茶話弄將長安文化、傳統中國茶道與創新相結合，喚醒東方人骨子裏的愛茶基因。

全新形象店，首進深圳

深圳第一家茶話弄現已開幕，就在福田。新店裝潢以木質調為主，將質樸簡約的新中式禪意風帶進mall裏，古色古香，還不趕緊約上姐妹一起品品茶~

第一次來茶話弄，喝什麼👇👇👇

+ 7

1. 桂花引

桂花引，人手一杯的爆單王牌，至今已被喝掉2000萬杯，所以第一次來衝它準沒錯。

好茶好原料

茶話弄對於茶底的考究，從種植開始就嚴格把控着，精選各種優質原葉茶，堅持手工現泡。這杯桂花引選用了四種高品質烏龍茶拼配而成，馥郁桂花香與烏龍的清香碰撞交融，桂香突出，茶韻悠長。

搭配悦鮮活有機鮮牛奶，入口絲滑香醇，奶味與茶香融合得恰到好處，鮮甜清爽，好喝輕負擔！這也是深圳店率先一批測試使用悦鮮活。

綿密鮮奶泡

將鮮奶攪打出細膩輕盈鮮奶泡，茶湯與牛奶融合得更充分。再撒上小麥胚芽，香味更加突出，抿上一口，多重口感，層層遞進。對了，奶泡的最佳賞味期在3分鐘內哦~

好喝輕負擔

而且這杯桂花引的熱量僅約等於半杯酸奶，清爽不膩，滿足了奶茶癮，一週喝好幾杯都不怕！

2. 梅占搖紅

同樣受歡迎的，還有口味與顏值雙在線的梅占搖紅。這杯茶底選用的是名貴武夷山小種紅茶——金駿眉，頭春頭芽製作，茶湯金黃透亮，搭配悦鮮活有機鮮牛奶，花香與茶香娓娓道來，甘甜清爽。

最好這口現打的忌廉雪頂了，質地非常輕盈，點綴上鹹香的碧根果碎，在原本細膩綿滑的口感上多增添了些許酥脆。

先吃一口忌廉，再大口喝奶茶，香味在舌尖縈繞，讓人回味無窮。

3. 葡玉問墨

葡玉問墨，選用顆顆飽滿的大涼山桑葚搭配山韻悠長的烏龍，水果與原葉現泡茶的相遇，口感清爽沁甜。包裝亦如其名，水墨畫的設計，勾勒幾筆金，復古高級。

全新東方飲茶空間，就在深圳福田

茶話弄的深圳首店在皇庭廣場的G-9，走進店裏，空氣中縈繞着陣陣茶香，在暖黃燈光的映襯下，整個店給人一種温馨舒適的感覺。👇👇👇

+ 2

櫃枱左側還有堂食區和周邊區，在這不僅可以喝到新鮮的奶茶，還能買到各種限定特色周邊、零食和茶葉。

茶話弄

地址：深圳福田區福華三路118號皇庭廣場G-9號

交通：深圳地鐵1/4號線會展中心站C出口，步行250m

營業時間：10:00-22:00



【本文獲「ShenzhenWeekly」授權轉載，微信公眾號：hkmaimaijun】