全球無原料　內地痔瘡藥停產漲價逾10倍！網民崩潰：沒有它怎麼活

近期，許多內地網民發文稱，內地知名的痔瘡藥「太寧栓」漲價10倍以上，過去便宜時僅22.5元（人民幣，下同）一盒，而現在同樣規格的太寧栓已漲至398元一盒。對此，太寧栓生產廠商回應稱，由於全球範圍內無原料可持續供應，該藥品自2023年11月起停產供應。這一消息讓患痔瘡的網民崩潰直呼，「太寧栓，沒有你我怎麼活？」



綜合內媒報道，在外送平台上搜索發現，湖南長沙有藥店已不售賣太寧栓，部份線上平台可以購買，但販售的價格有較大變動。如3.4gx6枚/版規格的太寧栓均價為250元左右。有廣東網民稱，2月初還能買到12顆版的太寧栓，價格僅39.9元。

對於太寧栓的停產，西安楊森製藥有限公司發給消費者的一封郵件上顯示，因太寧栓的原材料複方菜酸酯緊缺，該公司自去年11月起停止了太寧栓劑的生產和市場供應。網民對於太寧栓停產亦十分焦慮。

一名安徽網民「清清」稱，自己是肛裂患者，在醫生的推薦下一直使用太寧栓，但近期卻「找了一圈都沒有」，她直呼「太寧栓，沒有你我可怎麼活？」，並希望有醫藥廠家能夠盡快生產替代品。

因孕婦亦可使用，太寧栓停產讓許多孕婦內心崩潰。網民「可可」說，「孕婦沒有這個才難，能用的痔瘡藥基本只有這個。」

上海市第一婦嬰保健院發布的一篇關於孕期便秘的文章中提到，孕婦有痔瘡並發便秘時可以使用太寧栓，該藥是一種含有海藻提取物（角菜酸酯）的肛門栓劑，有潤滑作用，使糞便易於排出，太寧栓劑還含二氧化鈦和氧化鋅，具有止癢、減輕肛管直腸的充血和炎症、收斂以及促進愈合的作用。

對於太寧栓的停產，以及消費者呼籲其他廠商生產替代品或再次生產複方菜酸酯乳膏，另一家肛腸藥老字號「馬應龍」回應表示，並無相關計劃。且據《中國經營報》報道，對於痔瘡患者未來如何取代用藥一事，太寧栓生產廠商西安楊森客戶關懷中心工作人員表示，「公司沒有該藥品的替代藥品。建議患者就醫諮詢，由醫生根據患者疾病嚴重程度開具替代的藥品。」

長沙市第三醫院胃腸疝外科副主任醫師周捷介紹，痔瘡是肛門、肛管及直腸下端的突起，是一種常見疾病，任何年齡都有可能發病。但主要與遺傳、飲食和生活習慣、便秘、飲酒、久坐、久蹲、懷孕以及一些相關疾病有關。

隨著手機的應用愈來愈普及和頻繁，很多年輕人上網、看書、玩遊戲手機不離手，近年來年輕人的發病率呈上升趨勢。有的年輕人經常一邊上廁所一邊玩手機，這樣往往會延長蹲廁時間，造成腸道長時間受壓，容易形成痔瘡。