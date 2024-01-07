台28歲男屁股滲血2年巨型痔瘡掉出肛門口　醫生驚：整串很像蓮霧

台灣人長痔瘡的盛行率極高，根據台灣健保署2019年統計就有39萬人。台灣北部一名28歲工程師近半年感覺屁股有異物感，伸手都會摸到「凸出物」，直到上廁所爆血，大便擦不乾淨、又痛又黏數個月，忍無可忍只好求助醫生。收治個案的直腸外科醫師陳威智驚吐，脫下褲子的瞬間「整串很像蓮霧」，爆大的痔瘡掉出肛門口，畫面相當驚悚。



男子的痔瘡如蓮霧整串掉出肛門，畫面相當驚悚。（《ETtoday新聞雲》）

台灣禾馨醫療直腸外科專任主治醫生陳威智接受《ETtoday健康雲》採訪時透露，得久坐於電腦前的28歲工程師初期因肛門些微出血持續2年卻不以為意。直到近半年好幾坨肉團「陸續擠爆肛門」，使得排便困難度激增，不只上廁所會流血，殘屎也擦不乾淨，已嚴重影響他的日常生活。

▼痔瘡（內痔、外痔）的症狀（按圖👇👇👇）

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「他來看我痔瘡整個掉出來，很大，很像蓮霧。」陳威智至今仍歷歷在目。追問生活史才得知，男子每天都強迫自己排便，在他的認知裡「沒有天天大便就是便秘」，因此多年如一日堅持坐在馬桶上超過15分鐘，只為了排出腸道廢物。此外，他還養生地食用大量蔬菜，卻忽略油脂的攝取，造成糞便又乾又硬又多，每天坐馬桶「把痔瘡全部擠出來」。

陳威智說明，這都是錯誤觀念及飲食習慣，加上積年累月蹲馬桶對肛門的痔瘡組織施加壓力，所導致痔瘡充血腫大的結果。因只攝取豐富纖維素，但未有適量油脂，使得糞便在形成過程中缺乏潤滑而過硬，對於腫大的痔瘡又不斷摩擦，以至於誘發爆大卡肛門的「蓮霧痔瘡」。

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陳威智補充，痔瘡就像肛門「守門員」，將欲排出的糞便都擋在裡頭，引發排便排不乾淨的黏膩感，進而促使頻頻跑廁所蹲，反覆對痔瘡組織施加壓力的循環下，病況持續惡化。最後靠著微創痔瘡手術替男子「摘除蓮霧」，並給予正確衛教防止再次發生。而他術後恢復良好，回診時激動表示終於不用受痔瘡所苦，「真是太神了」。

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】