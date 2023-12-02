秦王、漢文帝竟是用口治療痔瘡？　重金懸賞敢舔可獲一車黃金

古今中外名人也會得痔瘡，但當時的治療方式現在看來令人匪夷所思。台灣歷史老師陳啟鵬分享秦王、漢文帝及拿破崙受痔瘡困擾的故事，更分享成語「吮癰舐痔」的典故就和痔瘡有關聯。



歷史名人原來是這樣紓緩痔瘡不適的！（按圖了解）

台灣資深補教歷史老師陳啟鵬在《健康點點名》節目中分享，有一句成語叫做「吮癰舐痔」，其中的「癰」指的就是膿包，另外「痔」，指的則是痔瘡。

「吮癰」是戰國時代的秦王患有痔瘡的毛病，他曾經公開重金懸賞勇夫，尋找敢舔膿包的人，可以獲得一車黃金；「舐痔」則是指文景之治的漢文帝，也飽受痔瘡的困擾，可是當時應付痔瘡的方法，就是用舔的。當時，漢文帝有點斷袖之癖，他有一個寵臣叫做鄧通敢舔漢文帝，所以漢文帝因此重賞他一座銅山。後來，鄧通把漢文帝服侍得很好，有天漢文帝想知道自己的兒子敢不敢舔，於是把漢景帝叫過來「兒子你舔舔看」，漢景帝舔一口後當場吐出來。

陳啟鵬提到，有一個成語叫做「吮瘡固寵」，就是指漢景帝從此恨上鄧通，所以漢景帝一登基即位後，想殺了鄧通洩憤，不過大臣提醒，殺了鄧通恐會大失人心，於是漢景帝餘憤難消的抄他家產，讓鄧通饑寒交迫而死。

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他怎麼治療痔瘡呢？陳啟鵬分享，拿破崙的方式稍微先進些，他們將吸血的血蛭，放到患部，讓血蛭吸血緩解腫脹不適。

有次打仗後，拿破崙痔瘡再次發作，求助軍醫，軍醫竟告訴他「水蛭掉了」。當時兵荒馬亂的情況下，找不到水蛭，軍醫不得已只好讓拿破崙服用鴉片緩解疼痛的症狀，不過，吃了鴉片後會嗜睡，結果拿破崙一睡就睡了7個小時，延誤了軍機，隔天日上三竿才起來，反法聯盟的軍隊已經打過來了，拿破崙來不及應對，才會慘遭滑鐵盧。

陳啟鵬提醒，不管是古代還是現代，有痔瘡要盡快就醫治療！痔瘡是飲食不正常、高鹽、高油、高糖的結果，所以觀眾請務必小心。

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