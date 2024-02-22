熱辣滾燙｜賈玲成功減50kg帶動女生拳擊熱潮　教練：學生多了10倍

大陸春節檔期電影《熱辣滾燙》上映12天，目前票房已突破30億元（人民幣，下同）。



身兼導演及主演的大陸女星賈玲也成為熱門話題，甚至帶動了大陸拳擊課程的銷量，吸引不少女性報名學習，其「168瘦身食譜」也引起熱議。

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據《光明網》報導，不少觀眾都被賈玲一年減掉50公斤的精神所振奮。《熱辣滾燙》的熱映也帶動了「拳擊瘦身、減肥塑形」等健身經濟。不少大陸拳擊館、健身房在春節之後迎來「開門紅」。

據美團數據顯示，《熱辣滾燙》於2月10日開播以來，與「拳擊」相關的關鍵字搜尋量較去年春節同期上漲了388.4%，大眾點評搜尋量增幅為257.2%，評論量同比增速達337.53%。

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相關話題「成人拳擊」、「拳擊體驗課程」、「拳擊月卡」、「女生拳擊」等搜尋量，皆較去年春節同期成長超10倍。上海、北京、深圳、成都、杭州為搜尋量排名前五的城市。

杭州一家拳擊教室的李教練表示：「開工兩天是約滿的狀況，包括常規的私人教練、團課還有就是體驗課，尤其是來諮詢體驗的這一波，實在是太多了，光網路上找過來的一天就有近10個。」

李教練表示，自己教課的空檔還要回覆網上詢問課程的私訊，來上課的人潮相比年前超過10倍，詢問熱度更是從未消停過，且幾乎全都是女性學員。「我幾乎連喝口水的時間都沒有，這幾天嗓子都啞了。一天都不知道接待了多少人、上了多少課。在我印像裡就一直在上課、講話、上課、講話，特種兵的上班模式。」

不少來報名的女性學員表示：「看了《熱辣滾燙》後，被賈玲瘦身成功給激勵到了，馬上來報名拳擊體驗課，上了之後很喜歡，馬上先買了小課程，準備開始『熱辣』減脂！」

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近日，賈玲作客《魯豫有約一日行》，公開了日常的飲食。節目中，賈玲表示，目前她的日常飲食為「大白菜、紫甘藍、彩椒、雞胸肉、糙米飯」，維持「少油少鹽，一天20克油、5克鹽」，並且盡量都在8個小時內吃完，遵循「168」原則（一天限8小時內進食，其餘16小時禁食）。

報導指出，大陸各地拳擊館都因《熱辣滾燙》預約「爆滿」，不少人更好奇賈玲的教練到底是何方神聖。近日消息指出，賈玲的私人拳擊教練是來自上海體育大學的教授王德新（點圖放大瀏覽）：

王德新不僅擔任《熱辣滾燙》的技術指導，還在電影結尾客串「裁判」角色。王德新坦言：「賈玲的付出稱得上『無比驚艷』，整整一年，每天堅持運動6到8個小時，有時一邊演戲、一邊導戲，還要一邊訓練。」

賈玲在與王德新相處中也表示：「減重50公斤不是讓我變瘦了，是變強了。」

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】