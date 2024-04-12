大學生租車因有劃痕被索賠近7萬　車行威脅起訴將留案底影響就業

4月11日，有大學生拍片反映，此前透過「哈囉租車」平台在成都一家名為「鑫盛租車」的租車行租了一輛Audi（奧迪）A6，但還車時對方稱車燈有劃痕，被索賠近7萬元（人民幣，下同）。

他認為，被發現的劃痕不過3毫米，對方屬於漫天要價。在交涉過程中，對方還不停拖延報保險的時間，並威脅稱若不賠償，以後將起訴影響他們就業升學等。



據事主反映，4月3日，他通過「哈囉租車」平台在成都一家名為「鑫盛租車」的租車行預定一輛理想ONE車輛，後經協商，車行工作人員為他更換成一輛Audi A6，原本預定晚上11時送達，但最終凌晨2時才送到。

期間，「鑫盛租車」先以平台押金不夠，收取他們1萬元車損押金及2000元違章押金，當得知他們要自駕出成都三環後，再向其索取200元的出城費，但商家頁面上並無顯示去成都市、都江堰市需要額外收費。

事主表示，Audi A6送到時車身特別骯髒。在4月5日還車時，「鑫盛租車」工作人員檢查車輛後，發現車燈上有一個約3毫米長的劃痕，需要換燈，並拒絕退還一萬元的租車押金。

4月8日，事主與「鑫盛租車」的工作員到4S店咨詢，對方稱通過技術手段可以修復，費用為2200元，但「鑫盛租車」以將影響車輛價值、影響行車安全為由堅稱需要更換大燈，原廠大燈費用為4.9萬元，如果不處理押金不退還。

經過交涉後，「鑫盛租車」提出3個方案，方案一為按照程序處理，租車方直接送修，後將起訴，費用包括大燈費用49000多元，加上車輛折損費1萬9000多元，算上停運費、律師費、訴訟費用共計68000多元。

方案二為租車方報保險，要求賠償費用為折舊費加上保險上浮費用，共計2萬多元；方案三為將車輛送到租車行比較熟悉的維修廠，車燈費用為6000元，算上折損費2400元和400元的誤工費，共計8800元。

事主稱，在協商過程中，「鑫盛租車」的工作人員還稱如果不賠償將會起訴，大學生會因為打官司留案底，影響往後讀書及就業等方面。期間，事主要求保險公司介入，但對方多次推諉及改變說辭，拒絕報保險，也不願告知是哪家保險公司處理，還稱「保險不是你想報就能報的」。最終，事主報警處理，但對方見民警到達後扭頭就走。

《瀟湘晨報》報道，前述提到的「鑫盛租車」為成都鼎福鑫盛商務服務有限公司。 「哈囉出行」App顯示，該車行為該平台的入駐租車行，但通過該App無法直接與該租車行聯繫。 另據四川省網上群眾工作平台，成都鼎福鑫盛商務服務有限公司曾因類似事件被投訴。

4月11日，成都市武侯區住房建設和交通運輸局工作人員表示，目前已經掌握到該事件，該局正在跟進核查，後續將根據核查情況回覆。

成都市汽車租賃協會一負責人表示，涉事公司並非該協會會員單位，但仍希望與當事人對接，並向相關主管部門匯報，嚴厲打擊，並和行業其他租賃公司抵制涉事公司。

成都市汽車租賃協會會長侯大勇表示，按照一般租賃行業的通常做法，在交車前會保證車輛至少乾淨整潔，雙方均拍片為證，避免糾紛發生。關於此事，協會已接到主管部門函件，要求會員企業誠信經營，避免類似事件發生。