清華才女朱令鉈中毒逝世　父親申請繼續偵查案件：不會原諒兇手

1994年清華大學曾發生震驚中國社會的「朱令鉈中毒案」，受害女大生朱令因為「鉈中毒」全身癱瘓、腦神經受損，在病床上躺了近30年，智商只剩下7歲，朱令在過完50歲生日後，於2023年12月22日22時59分離世。



當時警方調查朱令是遭人蓄意投毒，她的室友孫維更涉有重嫌，但因證據不足，此案成為懸案。《南方都市報》報道，4月18日，朱令父親吳承之證實，他們已於4月15日通過郵遞方式，向最高人民檢察院遞交了《偵查監督申請》，請求「對朱令被投毒一案偵查過程中有關部門的違法行為進行監督，對其提出糾正意見或者檢查建議並督促其對該案繼續偵查」。



據此前報道，朱令1992年考入北京清華大學化學系，成績優異外，會彈琴還是游泳健將，因才貌雙全在大學也是風雲人物。1994年，朱令21歲那年她卻突然腹痛，短短幾天內，頭髮全部脫落，查不出病因。1995年3月，相似的症狀再次出現，昏迷半年之後才醒過來，不僅下肢癱瘓，雙眼也幾近失明，語言能力完全喪失。

警方調查後發現，朱令兩次被人蓄意投毒，朱令因此「鉈中毒」全身癱瘓、腦神經受損，在病床上躺了27年。就當警方準備採證時，卻發現朱令宿舍內的生活用品全數不翼而飛，警方調查中認為，朱令的室友孫維涉有重嫌且她也是從清大實驗室有機會取得「鉈」的學生。

北京警方曾在2013年5月8日回應朱令案稱，由於鉈中毒測試報告出得太晚，相關場所無監控設施，犯罪痕跡物證已滅失。

在案件缺乏證據的情況下，中國公安機關在1998年解除對孫維的境管和嫌疑人身份，此案也成為一樁「懸案」。孫維也改名孫釋顏移居澳洲。據當時律師張捷説明，「解除犯罪嫌疑是指超過法定的期限，公安機關因沒有確鑿證據，於是依法解除了對犯罪嫌疑人的強制措施，但這並不意味着犯罪嫌疑人的嫌疑被排除」。2006年，孫維發表聲明，堅決否認自己投毒，並稱自己並非是唯一能接觸到鉈鹽的學生。

+ 2

2013年記者曾連續報道此事，幫助救助朱令的中學同學貝志誠透露，有一名黑客曾入侵孫某和其他同學的郵箱，獲得孫某指導幾名同學支持她澄清嫌疑聲明的「發帖指南」等資料。南都記者曾採訪到該黑客。他稱，「我希望推動調查重啟，只要努力了，就會有希望」。

2023年12月22日，因為鉈中毒全身癱瘓、腦神經受損，由年邁父母長期照料的朱令離世，再度引發公眾對「鉈中毒」案的關注。

清華才女朱令50歲逝世 鉈中毒全身癱瘓近30年 兇手仍逍遙法外

+ 2

朱令父親請求繼續偵查案件：很冤啊

4月18日，多年來幫助朱令的華霖救助基金透露朱令父母近況稱，4月8日，朱令父母去萬安公墓給朱令的姐姐吳今掃墓。並透露，如果冬天之前仍然不能在萬安公墓申請到更大的墓地，朱令將和姐姐吳今合葬於此。

此外，朱令父母已經於4月15日通過郵遞方式，向最高人民檢察院遞交了《偵查監督申請》，請求「對朱令被投毒一案偵查過程中有關部門的違法行為進行監督，對其提出糾正意見或者檢查建議並督促其對該案繼續偵查」。

4月18日，吳承之證實消息為真。他表示，之所以不能忘記「朱令案」，是因為「朱令本來就是被人投毒的」。「很冤啊！所以我們就要給她申訴，把事情搞清楚。」

此外，今年初，澳大利亞有媒體披露了曾與朱令同宿舍的孫某的近況。報道稱，孫某目前居住在澳大利亞新南威爾士州的一個小鎮上，她和丈夫在當地擁有多處房產。4月18日，南都記者注意到，截至目前已有超過4.4萬人在全球最大在線請願平台上簽署請願書，希望澳大利亞政府能夠將孫某驅逐出境。

對此，吳承之回應稱，「（報道）我們基本都看了，她不是跑到澳大利亞去了嗎？在那定居了。」