每2人就有1人有「痔」難平？「中國痔瘡地圖」揭曉各省患病排名

根據《我國居民生活方式與肛腸疾病關係調查分析》數據顯示，內地18周歲以上居民的肛腸疾病發病率為50.1%，其中痔瘡類疾病的發病率一騎絕塵，佔到98%。換句話說，每兩位內地成年人中，就有一位可被稱得上「有痔之士」。另據網易速度過去發布的「中國痔瘡地圖」，成年人痔瘡患病率最高的的地方是湖南，其次為廣東，青海、貴州、內蒙古均排名靠前，山東則在全國調查中排名居末。



騰訊網8日發表「39深呼吸」健康專文，文章根據《我國居民生活方式與肛腸疾病關係調查分析》數據，稱內地18周歲以上居民的肛腸疾病發病率為50.1%，其中男性和女性的肛腸疾病患病率則分別為51.43%和50.80%。儘管內地男女性患病率無統計學意義，但跨省份比較的結果，則有相當不同。

痔瘡是常見的都市病。示意圖。（網上圖片）

文章援引網易速度於2021年製成的「中國痔瘡地圖」調查，指內地成年人痔瘡患病率最高的是湖南，有76.64%的被調查對象表示自己身患痔瘡，其次則是廣東，患病率達67.42%，最低的是山東，僅為27.07%。

文章指出，飲食習慣、不良姿勢與排便作息都可能影響痔瘡的患病率。根據最新的一份《中國辣文化報告》顯示，國內有超過六成的受訪者喜歡吃辣，其中表示非常喜歡吃辣的佔了24.37%，明確表示不喜歡吃辣的只有不到10%，「中國人的胃，剖開來都是辣氣」。

湖南是痔瘡患病率最高的省份，其次是廣東，超過愛吃辣的四川和重慶，讓人意外。（網絡）

文章介紹，縱然愛吃辣是個人選擇，但是吃進去的辣椒會不可避免的對肛門造成直接的刺激痛，此外辛辣還會導致肛墊充血，血包一旦被擠出肛門外，無法回縮，就變成了腫物脫出。

除了吃辣外，現代人蔬菜和水攝入太少、肉吃太多這樣不利於消化的飲食習慣，很容易造成便秘，便秘時人們會用力排便，導致腹腔壓力增高，使靜脈回流難度加大。同時乾硬的糞便會擠壓血管，導致血液回流受阻，久而久之，痔瘡必然找上門。

依據《中國成人常見肛腸疾病流行病學調查》的數據顯示，每天攝入牛羊肉和水產品的人群，相較於基本不攝入者，肛腸疾病的患病率最高增加了14.5%。該調查也明示，每天保持不良姿勢（如久站久坐） 4 小時以上者肛腸疾病患病率為56.67%，而保持不良姿勢小於1小時的人群該比例僅為 44.95%，前者比後者患病率高了 11.72%。

此外，手機的出現，也讓成年人的如廁時間成倍增長，「現代人上廁所不玩手機，基本上很難」。

邊上廁所邊滑手機是很方便，但一旦不幸患上痔瘡時就會後悔的了。示意圖。（網上圖片）

內媒《紫牛新聞》採訪南京丁義山肛腸專科醫院肛腸二科主任姜河醫生，針對痔瘡的高發群體，主要如長期久坐的司機、辦公室文員、久蹲的電焊工、久站的教師，以及從事重體力工作的勞動者等。

姜河表示，痔瘡種類繁多，包括外痔、內痔、混合痔、肛周膿腫等，其中外痔最容易辨識，表現為肛外有腫塊凸出，而其他類型則需要通過專業檢查才能確診。

關於痔瘡的治療，姜河醫生明確表示，並非所有痔瘡都需要手術治療。痔瘡分為不同的階段，一般來說，到了三期以後，當患者出現腫物凸出不能回納、疼痛劇烈、出血量多且反復發作難以忍受時，才建議考慮手術治療。