18禁？網紅乳酪添「男性補藥」涉低俗行銷　遭上海監管部門調查

內地網紅乳酪品牌Blueglass因廣告涉嫌低俗行銷、有誤導消費者疑慮等問題，遭上海市場監管部門調查。



內地網紅乳酪品牌Blueglass門店。（網絡）

綜合《澎湃新聞》、《上觀新聞》等內媒報道，Blueglass推出兩款新品的宣傳內容遭網民質疑有「擦邊」之嫌。據了解，這兩款飲品的配料表裡加有瑪卡、肉蓯蓉、黃精、人參、鹿鞭、蛹蟲草、牛磺酸等物質，「男性補藥」不少，還配有「18周歲以下我不賣」「惡搞男友我不賣」「60周歲以上我不敢賣」等宣傳語，並宣稱有「3000億活性益生菌/杯」「18種維生素礦物質」。

上海市市場監管局9日表示，根據消費者和媒體反映的問題，已要求相關區市場監管部門對Blueglass門店進行現場調查。

Blueglass客服表示，大部分添加物事先研磨成粉後裝到小袋子裡，每袋約有5克添加物，加工時拆袋將粉末拌入乳酪，儘管含量不高，但不推薦14周歲以下人群購買食用這類含有「男性補藥」的運動型乳酪飲料。

內地《廣告法》規定，廣告不得妨礙社會公共秩序或者違背社會良好風尚。市場監管部門表示，正在對相關廣告宣傳中充滿暗示性的內容進行調查。

根據《廣告法》，商品的性能、功能、用途、品質等信息，以及與商品有關的允諾等信息與實際情況不符，對購買行為有實質性影響的，為虛假廣告。監管部門表示，如果商品宣稱添加了物質，實際卻沒有添加，或者宣稱的功能實際上不存在，又或者食品廣告涉及疾病治療功能等，就涉嫌違法。

此外，有消費者質疑飲料中能否添加中藥材。《上觀新聞》採訪食品安全專家表示，按目前規定，肉蓯蓉、黃精、黨參、西洋參等屬於按照傳統既是食品又是中藥材的物質，衛生行政、食品安全監督管理部門會制定、公佈這些物質的管理目錄。

內地《食品安全法》規定，生產經營的食品中不得添加藥品，但是可以添加按照傳統既是食品又是中藥材的物質。因此，食品中添加肉蓯蓉、黃精、黨參、西洋參等是可以的。

對此，不少網民表示，這類飲料添加目錄內中藥材的行為雖然不被禁止，但應當在銷售環節對未成年人等人群進行嚴格區分，充分告知和提示他們購買的風險。

Blueglass線上小程式已加註「產品不適宜人群」的提示。（APP截圖）

在廣告遭網民非議、市場監管部門介入調查後，Blueglass線上小程式已有「產品不適宜人群」的提示，「Superboy扳回一局」乳酪的不適宜人群為：14周歲以下兒童及青少年人群、孕婦及哺乳期婦女及食用真菌過敏者等警語。