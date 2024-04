點用「減肥筆」有效健康減重?一文看清營養師健康減肥秘訣!

減肥方法多種多樣,除了運動之外,節制飲食和偶爾斷食都是許多人認為最方便和容易的減肥方法。近來,被用於管理慢性病和體重的醫生處方藥物「減肥筆」也成為眾多醫美中心的推崇之選。然而,一些節食或使用「減肥筆」減肥的人士在減重期間往往忽略了營養攝取,繼而導致肌肉流失和甩頭髮問題等。註冊營養師Joanne Chan指出,無論使用哪種減肥方法,都應該關注攝取足夠的蛋白質和營養素,以實現健康有效的體重管理。



「減肥筆」是什麼?

近年「減肥筆」非常火熱,在不同媒體也會看到「減肥筆」的廣告,但其實「減肥筆」原是一種醫生處方的藥物,用於管理慢性病和糖尿病的治療,其主要有效成分是GLP-1 RA。「GLP-1 RA(胰高血糖素樣肽-1受體激動劑)模擬人體內的內源性GLP-1荷爾蒙的作用,刺激胰島素的釋放,調節血糖;同時由於它能延緩胃部排空,以致增加飽腹感及減少食慾,從而達到減肥效果。」註冊營養師Joanne解釋道。由於「減肥筆」是處方藥,建議使用者在使用前先諮詢醫生的意見及在使用期間定期接受醫生的監督以確保安全和有效。但因為「減肥筆」會抑制食慾,使用者容易忽略攝取均衡的營養。「進行節食或使用「減肥筆」的人士應該留意是否攝取了足夠的營養素,以達到健康減重的效果。否則,儘管體重減輕了,但由於營養攝取不足,可能會出現健康問題。」

不可忽視肌肉流失問題

肌肉對於身體的功能和新陳代謝非常重要,因此肌肉流失可能對健康產生許多負面影響。未能攝取足夠蛋白質會導致肌肉流失,令體力下降,容易感到疲勞和無力。蛋白質攝取不足也會同時影響皮膚、頭髮、指甲等的健康狀態。「根據個人體重比例,人體每天需要攝取約0.8-1克蛋白質,以預防肌肉流失。」Joanne說道。除了蛋白質,Joanne還建議在節食或使用針劑減肥期間,應該要注意攝取足夠的維他命和礦物質,例如維他命A、C、K和鐵等,以避免營養不良和免疫力下降。對於進行節食或使用「減肥筆」的人士,Joanne建議除了選擇健康飲食作為基礎,也可以考慮添加高蛋白質和多種維他命礦物質的代餐產品作為方便快捷的選擇,以相輔相成。在停用減肥筆後,可考慮繼續使用代餐產品來管理飲食,有助保持體重並避免體重反彈。

代餐點揀好 整全均衡營養高蛋白低GI至為關鍵

不少代餐產品,只強調低熱量,但是蛋白質偏低及維他命礦物質不夠均衝,只能提供飽腹感,無法提供足夠的營養支持。市面有不少代餐產品,到底應如何揀選?

受醫生專業推薦*的OPTIFAST®瘦身代餐,臨床研究證實,每星期減重可達2.5kg^!每包OPTIFAST®瘦身代餐只有200千卡,但已有齊人體所需營養素,包括膳食纖維、28種維他命及礦物質。而且每包含有20g蛋白質,能維持飽肚感,同時幫助保持皮膚、頭髮及指甲健康,有助保持肌肉質量。而且,OPTIFAST®瘦身代餐的升糖指數值(GI值),低GI或有助穩定血糖#,延緩飢餓感。

OPTIFAST®瘦身代餐,不僅營養整全,而且更貼心地考慮到用家的味覺體驗,冷熱咸甜任你選擇!不但有朱古力、咖啡、士多啤梨、香蕉、雲呢拿,5款甜味奶昔代餐,還有全新推出的3款濃湯口味:馬鈴薯蔬菜湯、雞湯、田園番茄,加入水解膠原蛋白,有助保持皮膚緊緻度和彈性!此外,亦有OPTIFAST® ProteinPlus高蛋白瘦身代餐,其蛋白質含量提升40%†,一包已有28g蛋白質,有助增加肌肉◊,切合男士及運動人仕所需!而且一開一Shake就可以飲,夠方便!

另外,OPTIFAST®的靈活纖體計劃,可按個人減重期望計算目標攝取熱量,為你計算好均衝飲食及份量。想愈減愈Fit之餘,又愈減愈健康,就到網站參考計劃兼入手OPTIFAST®瘦身代餐!

網址︰https://www.nestlehealthscience.com.hk/zh-hans/optifast

特殊醫用食品

請遵照醫護人員指示下使用

用於肥胖人士的膳食管理

以上內容及產品建議為受訪者個人意見,僅供參考, 建議患者先諮詢醫生或專業醫護人員,再按個人身體情況及病情等,選擇最適合的營養補充。

