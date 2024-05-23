12歲女生學校短跑倒地昏迷　留院20多天離世　家長質疑校醫不專業

河南鄭州市小六女學生小張（化名），在學校參加200米跑步項目時突然倒地昏迷，呼吸、心跳驟停，在深切治療部留院20多天，至5月21日傍晚7時許離世，年僅12歲。

家長質疑校醫不夠專業，且女兒在比賽前不適，曾有同學幫她向老師請假，女兒是不情願地參加比賽。

5月22日，校方表示，小張倒地後，校醫在1分鐘內趕到現場施救，老師未曾收到學生的請假，監控也顯示小張賽前沒有異常。

鄭東新區教育局已介入處理。針對家長質疑的問題，相關部門正調查核實，當局將根據調查結果作出處理。



《紅星新聞》報道，小張是鄭東新區白沙鎮雲台小學6年級學生。4月29日，她參加校園體育節的100米和200米短跑項目，但在跑200米的中途倒地昏迷。

雲台小學負責人魏女士稱，學校醫務室距離事發地點約20米，小張下午2時35分倒地，校醫在1分鐘內趕到現場施救。4分鐘後，現場老師撥打120急救電話。

當時，校醫判斷小張呼吸、心跳停止，需要進行心肺復甦；在等待救護車期間，學校工作人員跑到附近的私立醫院請醫生過來，希望增大搶救機率。下午2時57分，阜外華中心血管病醫院救護車到場，接手搶救。

由於小張心跳、呼吸停止，醫生認為可能需要特殊設備的救護車，因此再調度一輛阜外華中心血管病醫院的救護車。第二輛救護車趕到時，小張已恢復心跳，最後由第一輛救護車將小張送院。

家長張先生稱，據其了解，第二輛救護車趕往現場途中，曾以視像指導第一輛救護車的醫生為女兒抽出堵塞呼吸道的分泌物，隨後實施心肺復甦，幫助小張恢復心跳。

小張的急診病歷。（紅星新聞）

5月21日傍晚7時許，小張離世。醫院的出院證明顯示，小張於4月29日入院，5月21日出院。出院診斷為：暴發性心肌炎、心力衰竭、心源性休克、呼吸心跳驟停、心臟停搏復甦成功、缺血缺氧性腦病後遺症、肺部感染、肝腎功能不全等。

張先生表示，學校墊付了約15萬元的醫藥費，並曾與家長協商，願再給數萬元的「人道補償」，但張先生不接受人道補償的說法，認為學校應該承擔責任，「無論給多少，孩子都回不來了」。

張先生質疑，校醫在搶救時沒有為女兒清理呼吸道異物，醫術不專業。他又認為，女兒是「不情願」地參加比賽，在出事當日曾表達「害怕、不想跑」，且有同學提起，200米跑步項目開始前，小張曾蹲在地上表示心跳很快、不舒服。同學向班主任反映小張不舒服，能否退出比賽，但班主任表示報名參賽了，就應該跑完。

鄭東新區白沙鎮雲台小學。（澎湃新聞）

對於張先生的說法，魏女士表示，小張的班主任當日並無收到學生請假。另據閉路電視紀錄，在比賽檢錄前，小張看起來健康活潑，沒有蹲在地上，沒有身體不適的狀況。同時，沒有監控畫面顯示學生曾向班主任請假。

魏女士稱，校醫是通過正規途徑聘請，具備相應資質。小張入院後，學校主動墊付約15萬元的醫藥費，並派工作人員全程陪同。如果相關單位、機構認定學校應該承擔責任，學校會積極承擔，不會推卸。