汕尾一小學課室紫外線燈誤開　逾50名學生雙眼腫痛、皮膚灼傷求醫

廣東汕尾市某小學的課室內誤開紫外線（UV）消毒燈，有學生曾向授課老師反映感到不適、頭暈但未獲理會，超過50名學生因雙眼紅腫、疼痛和皮膚灼傷到醫院求診。

有專家稱，紫外線能殺菌消毒，但過量的紫外線照射對人體有害，甚至致癌。



學生被UV燈照感不適，老師：在消毒不用理它

6月6日，學生家長周婷（化名）在網上發文反映事件。據介紹，事發於4月7日，汕尾市城區鳳山街道中心小學，該校大批小六學生被紫外線消毒燈照射後受傷。

周婷稱，學生曾向醫生透露，課室內的紫外線消毒燈在事發當日長時間開啟，有同學曾在第一節課時向老師反映被紫外線燈照射後感到不適，但老師稱「在消毒不用理它」；第二節課期間，再有同學反映感到眼睛不舒服和頭暈，老師以同一解釋要求學生專心上課；在第三節課期間，許多學生因不適趴在桌上休息，直至第四節課，校方才關上紫外線燈。

事發當晚，有學生因未能睜開雙眼兼皮膚被燙傷而入院檢查，家長們才得知他們被學校紫外線消毒燈照射導致受傷。隨後，有家長在班級聊天群組中向班主任反映事件；翌日，家長們集體帶孩子去醫院檢查。

學生到醫院接受檢查。（華商報大風新聞）

周婷提到，4月8日，班主任曾在班級聊天群組中表示學校會負責一切費用，要求家長先墊付醫療費，校方稍後會統一支付，未料學校一直未處理，還推三阻四逃避責任，校方及當地教育局更稱「沒有錢」，要求家長們循法律途徑解決。

另有家長稱，受傷的學生大多是雙眼紅腫、疼痛和皮膚灼傷，「有的家長花了1000多元（人民幣，下同），聽說最多的花了近10萬元，我的那筆費用一周後學校給予了報銷」。

有學生皮膚被灼傷。（華商報大風新聞）

班主任：未經允許不能擅自停課或疏散學生

對於為何未及時關上紫外線消毒燈，班主任張老師曾解釋稱，因線路故障未能自動關燈，她發現後已立即向校方反映，讓電工關閉整幢教學樓的消毒燈。有家長質疑，老師發現情況後應立即疏散學生，張老師對此表示，「我們在沒上級允許的情況下不敢停課或疏散，怕在疏散過程中出現踩踏事件」。

4月8日，校方就事件致歉，並解釋因消毒燈控制器損壞，出現定時錯亂而亮燈，導致師生們的眼睛受到不同程度傷害。受傷的學生已到醫院求診，校方統一繳交醫療費；有需要藥物治療的學生，繳費後可憑單據在醫院取藥。

汕尾市城區鳳山街道中心小學，該校大批小六學生被紫外線消毒燈照射後受傷。（百度地圖）

教育局排除人為因素

6月6日，汕尾市城區教育局的工作人員回應稱，該校的紫外線消毒燈設置凌晨2時至4時自動開啟，控制器安裝在一上鎖的變電箱內。經調查，事發前後無人開過變電箱，排除人為因素。

工作人員稱，本次事件中，紫外線消毒燈開啟了2個多小時，3個班受傷學生約50人。教育局將對所有受傷師生負責到底，其中一名受傷男學生原本患有白蝕症（又稱白癜風），校方已籌集資金為其報銷部分醫療費，若表明確因受本次紫外線消毒燈影響導致病情加重，學校絕不會推卸責任。事發後，區教育局已對學校相關人員作出通報處理。

內地不少學校或幼稚園都會在課室安裝紫外線燈消毒。（視覺中國）

專家：紫外線能殺菌消毒，攝取過多會致癌

中國醫科大學附屬第一醫院副主任醫師張嵐曾在網上發文稱，適量的紫外線對人體有一定益處，它具有殺菌消毒、促進維他命D生成的作用，但過量的紫外線照射對人體有害。

張嵐介紹，過量的紫外線照射人體表面能夠發生光化學反應，導致細胞內的核蛋白和一些酶變性，還有可能發生細胞核內脫氧核糖核酸（DNA）的損傷，受損的DNA若未被免疫系統及時清除，就有機會導致癌症。

國際上的癌症研究機構已將紫外線劃歸為第Ⅰ類的致癌物，而過量紫外線照射的害處主要體現在眼睛、皮膚和免疫系統等部位。