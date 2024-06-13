全球陰莖長度最新排名　港男勃起後平均不足4.5吋　仍勝12國

撰文：TVBS新聞網
出版：更新：

「世界人口評論」（World Population Review）組織近日公布數據，稱全球男性的「陰莖勃起平均長度」落在12.9厘米至13.92厘米之間，且研究表明不同國家（或不同地區）的平均陰莖尺寸比想像中的更小、差異也不大。

其中香港男性陰莖的平均勃起長度為11.19厘米（4.41吋），在全球142個國家／地區中排名第130。

「世界人口評論」組織近日公布全球男性的「陰莖勃起平均長度」（World Population Review官網）
「世界人口評論」組織近日公布全球男性的「陰莖勃起平均長度」（World Population Review官網）

港男勝過這些國家　點圖放大看全排名：

+9

根據這份報告，「世界人口評論」嘗試透過各種調查來尋找身高和陰莖長度之間可能存在的關聯，但事實證明這種關聯性微乎其微，另外也推翻可以透過手或鞋子大小來間接推測陰莖尺寸的說法，研究還披露「男性經常誇大自己的陰莖尺寸，但與平均尺寸相比，男性其實始終低估了自己的陰莖尺寸」。

【健康百科】時得時唔得算係不舉嗎？5條問題即知你係咪性無能日本超害羞18禁「鐵男根祭」　抬巨型陽具遊街　品嚐「男根」糖果2000年前世界第一條假陽具出土「這16釐米棒狀物」原本尺寸或更大

據悉，2024年男性陰莖平均尺寸最大的前10名國家／地區分別為：

蘇丹（17.95厘米）、剛果民主共和國（17.93厘米）、厄瓜多（17.59厘米）、剛果（17.33厘米）、迦納（17.31厘米）、奈及利亞（17.00厘米）、委內瑞拉（16.93厘米）、黎巴嫩（16.82厘米）、哥倫比亞（16.75厘米）和喀麥隆（16.65厘米）。

點圖放大比較上次worlddata.info所公布的全球陰莖長度排名：

+6
全球「子孫根」尺寸排行榜　港男平均長度「不敵」中日韓星馬泰

至於陰莖平均尺寸最短的國家／地區為：

泰國（9.43厘米），倒數2到10名依序為朝鮮（9.60厘米）、柬埔寨（9.84厘米）、尼泊爾（9.98厘米）、緬甸（10.10厘米）、寮國（10.04厘米）、越南（10.15厘米）、斯里蘭卡（10.18厘米）、韓國（10.08厘米）及香港（11.19厘米）。

至於台灣在這份排名中以12.50厘米的平均陰莖長度、與意大利並列全球第117名，其餘亞洲國家／地區方面，中國大陸位於第106名（12.90厘米）、日本則位於115名（12.60厘米）。

【同場加映】一晚七次到底醫學上有冇可能？台醫生拆解　唔得其實係「幫緊你」

【同場加映】一晚七次到底醫學上有冇可能？台醫生拆解　唔得其實係「幫緊你」

點圖放大瀏覽：

+10

不過「世界人口評論」坦言這份報告的準確性有待商榷，因為大多數關於勃起陰莖長度的研究都依賴於「自我報告」、而非更嚴格和精確的測量，這些數據非常不可靠且容易捏造。

另外陰莖較大的男性更有可能自願參加這類型的陰莖尺寸研究，這可能會使樣本不自然地偏向較大的陰莖。

【延伸閱讀】陽痿｜醫生揭男人不舉5大原因　附預防方法唔使戒自瀆但要戒呢啲

【延伸閱讀】陽痿｜醫生揭男人不舉5大原因　附預防方法唔使戒自瀆但要戒呢啲

點圖放大瀏覽：

+19
男士勃唔起係咪就等如不舉？泌尿科醫生拆解勃起角度與性能力關係英國圖書館邀「戴假陽具猴子」演員推廣兒童閱讀　家長怒斥不妥打飛機都會打錯？網絡瘋傳經常自慰恐變陽痿翁　性專家揭不舉真相結婚3年零性交全因台妻「太敏感」？這8個字竟成軟夫不舉魔咒研究指男士AV看愈多愈易不舉　每日睇10分鐘增性障礙風險

延伸閱讀：

美考慮擴大限制中國取得AI晶片　彭博：避免陸取得「GAA」

【本文獲「TVBS」授權轉載。】

性愛
男性泌尿問題
千奇百趣
學術研究
熱話
TVBS新聞網