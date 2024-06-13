全球陰莖長度最新排名　港男勃起後平均不足4.5吋　仍勝12國

「世界人口評論」（World Population Review）組織近日公布數據，稱全球男性的「陰莖勃起平均長度」落在12.9厘米至13.92厘米之間，且研究表明不同國家（或不同地區）的平均陰莖尺寸比想像中的更小、差異也不大。



其中香港男性陰莖的平均勃起長度為11.19厘米（4.41吋），在全球142個國家／地區中排名第130。

「世界人口評論」組織近日公布全球男性的「陰莖勃起平均長度」（World Population Review官網）

「世界人口評論」組織近日公布全球男性的「陰莖勃起平均長度」（World Population Review官網）

港男勝過這些國家 點圖放大看全排名：

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根據這份報告，「世界人口評論」嘗試透過各種調查來尋找身高和陰莖長度之間可能存在的關聯，但事實證明這種關聯性微乎其微，另外也推翻可以透過手或鞋子大小來間接推測陰莖尺寸的說法，研究還披露「男性經常誇大自己的陰莖尺寸，但與平均尺寸相比，男性其實始終低估了自己的陰莖尺寸」。

據悉，2024年男性陰莖平均尺寸最大的前10名國家／地區分別為：

蘇丹（17.95厘米）、剛果民主共和國（17.93厘米）、厄瓜多（17.59厘米）、剛果（17.33厘米）、迦納（17.31厘米）、奈及利亞（17.00厘米）、委內瑞拉（16.93厘米）、黎巴嫩（16.82厘米）、哥倫比亞（16.75厘米）和喀麥隆（16.65厘米）。



點圖放大比較上次worlddata.info所公布的全球陰莖長度排名：

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至於陰莖平均尺寸最短的國家／地區為：

泰國（9.43厘米），倒數2到10名依序為朝鮮（9.60厘米）、柬埔寨（9.84厘米）、尼泊爾（9.98厘米）、緬甸（10.10厘米）、寮國（10.04厘米）、越南（10.15厘米）、斯里蘭卡（10.18厘米）、韓國（10.08厘米）及香港（11.19厘米）。



至於台灣在這份排名中以12.50厘米的平均陰莖長度、與意大利並列全球第117名，其餘亞洲國家／地區方面，中國大陸位於第106名（12.90厘米）、日本則位於115名（12.60厘米）。

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不過「世界人口評論」坦言這份報告的準確性有待商榷，因為大多數關於勃起陰莖長度的研究都依賴於「自我報告」、而非更嚴格和精確的測量，這些數據非常不可靠且容易捏造。

另外陰莖較大的男性更有可能自願參加這類型的陰莖尺寸研究，這可能會使樣本不自然地偏向較大的陰莖。

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