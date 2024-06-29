造謠校園為「明代關押蘇三的監獄」　湖南漢遭行政處罰

湖南婁底一名男子近日拍片，指稱一間學校的校園為「明代監獄」，吸引超過8000餘次瀏覽。周六（29日），湖南婁底市公安局婁星公安分局通報，其為網絡謠言，已行政處罰1人。



通報稱，近日，萬寶派出所民警在工作中發現，轄區一居民發布了一條時長約20秒的謠言片段，片中背景為婁底某校園圖片，一男子指著背景上的學校稱該校園為明代關押蘇三的監獄。片段剛發布不久，便有8000餘次瀏覽量。

經公安機關核查，此信息為謠言，民警迅速傳喚發布該作品的作者配合調查。據交代，其為了提高自己短片的瀏覽量、點讚量，通過某短片平台發布該虛假影片。民警根據《中華人民共和國治安管理處罰法》依法對其行政處罰。

據《治安管理處罰法》第二十五條規定，散布謠言，謊報險情、疫情、警情或者以其他方法故意擾亂公共秩序的，處五日以上十日以下拘留，可以並處五百元（人民幣．下同）以下罰款；情節較輕的，處五日以下拘留或者五百元以下罰款。《刑法》第二百九十一條之一【編造、故意傳播虛假信息罪】編造虛假的險情、疫情、災情、警情，在信息網絡或者其他媒體上傳播，或者明知是上述虛假信息，故意在信息網絡或者其他媒體上傳播，嚴重擾亂社會秩序的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制；造成嚴重後果的，處三年以上七年以下有期徒刑。