女子整條腸道變黑！還生出恐怖「豹紋」　只因長期喝這樣東西

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江蘇淮安一名53歲女子受便秘困擾，長期飲用網絡推薦的通便茶。惟她今年因腹痛難耐到醫院檢查，竟發現腸壁已經佈滿可怕的「豹紋」。



女子腸壁佈滿可怕「豹紋」。（網上圖片）

今年53歲的季女士被便秘困擾了4年多，她起初通過改變飲食結構改善。後來，她迷上了網絡推薦，開始嘗試各種通便茶和保健品。服用後，季女士發現便秘確有好轉，就養成了長期服用的習慣，且當一種通便茶或保健品沒有效果了，她就換另一種嘗試。

今年4月中旬，季女士發現所有的通便茶都沒有效果了，且腹部持續脹痛，這才急忙趕到醫院就診。經過檢查後，醫生發現季女士整條大腸內壁呈現棕黑色蛇皮樣的改變，黑色素沉著明顯，被診斷為「結腸黑變病」，若繼續發展，則有癌變的可能。

53歲女子的季女士被便秘困擾了4年多。（視覺中國）

季女士也被自己的「黑心腸」嚇到腿軟，隨後醫生為她開了補氣溫陽、潤腸通便的中藥湯劑，並配合以針灸、中藥灌腸等外治法進行治療，季女士的便秘症狀明顯好轉。

網民點睇：

「密集恐懼症犯了。」

「救命啊，像那個蛇皮。」

「就是長期喝瀉藥的意思。」

「多喝水，多吃粗纖維食物，適當喝咖啡和茶，都可以促進排便。」

「我本科的時候學這個病，讓我很多年對豹紋的東西都有點恐懼，身體上的不適，研究生畢業以後工作了幾年才好一些。」



正常的腸壁。（澎湃新聞）

據醫生介紹，臨床上許多患者自行口服藥物後篩查腸鏡均有不同程度的結腸黑變病。正常的結腸黏膜就像口腔黏膜一樣，是淡紅色的，看起來光滑平坦，黏膜表面的小血管紋理清晰可見。而結腸黑變病的腸黏膜色澤呈現棕色、褐色，有「豹紋」或者「蛇皮」一樣的條狀紋，嚴重的甚至會變成黑色。

醫生續指，結腸黑變病是因為結腸壁的吞噬細胞吞噬了褐色素樣物質，導致腸壁色素沉著。即是大腸吃多了色素，就變成了「黑腸」。此外，直腸前突、腸套疊、潰瘍性結腸炎等其他疾病也可能導致黑變病。

結腸黑變病屬於非炎症性、良性、可逆性疾病，但一般來講，結腸黑變病合併腸癌、腸息肉的幾率很高。（網上圖片）

雖然結腸黑變病屬於非炎症性、良性、可逆性疾病，但一般來講，結腸黑變病合併腸癌、腸息肉的幾率很高。嚴重時，甚至需要手術治療。

醫生提醒，便秘是一類臨床表現，導致其發生的原因有很多，例如腸道的器質性病變、腸道動力不足，盆底功能障礙等，一定要到正規的醫院進行分型治療，在未清楚病因之前，一定不要亂用藥，以免延誤病情。