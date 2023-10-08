湖北女便秘10年「排便大噴血」終去醫院　檢查驚悉病因竟不在腸胃

如果腸胃有問題，千萬不要拖著不就醫！



湖北武漢35歲的女子小花（化名）受到便秘困擾長達10年，沒想到近期突然出現大出血的症狀，嚇得她立即到醫院檢查。

後來檢查的結果竟與腸胃無關，所幸經過手術已經康復，也已順利出院。

竟是這器官出問題導致便秘 醫生警告有這些症狀快就醫（點圖放大閱讀）：

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綜合陸媒報導，小花受到便秘的困擾已經10年，近期除了排便困難以外，還會出現大出血的症狀，工作與生活上嚴重受到影響，迫於無奈之下，9月初前往武漢大學中南醫院求醫。

武漢大學中南醫院消化内科主任肖軍對小花進行檢查，發現小花的直腸內有個硬質腫塊，且這塊腫塊難以推動，也因此導致糞便難以排出，演變成便秘的症狀。

不過，經過進一步檢驗，醫生發現小花罹患的並非腸胃疾病，而是子宮內膜異位症，症狀浸潤到直腸周圍，才導致這種情況發生。

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醫生評估後動了手術，成功將病變處完整切除，小花的直腸、陰道則完整被保留下來，且因為手術時間短、出血量少，目前人已經康復出院，未來則需要持續複檢，並且服藥防止復發。

對此，直腸外科主任江從慶指出，子宮內膜異位症是常見的婦科疾病，若有經痛、性行為疼痛，或是巧克力囊腫、不孕症等病史的女性，如果出現排便困難、血便或是腸道阻塞的情況，務必提高警覺、盡早就醫，避免狀況愈來愈嚴重。

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