寧夏男販賣總值22萬偽鈔　受審時辯稱「路邊撿到的」獲刑11年半

在內地，移動支付成為民眾日常生活不可或缺的消費工具，但鈔票依然活躍於農村的集市、商鋪等地，有不法分子卻利用商販忙於做生意時「乘虛而入」，放下偽鈔後速逃。

去年3月，寧夏銀川警方破獲「3·08 重大出售、購買、運輸假幣案」，拘捕11人，現場繳獲偽鈔22萬元（人民幣，下同），單案繳獲假幣數量為近五年之最。今年5月，2名涉案疑犯分別獲刑3年3個月及11年半。



寧夏銀川市興慶區公安分局經偵大隊介紹，2022年，銀川市內各派出所陸續收到假幣的報案，報案人大多是在農村集市、早市的商販，不法分子一般趁商家生意忙碌時購買總值100元的商品，放下假幣後立即離開。

警方梳理寧夏全區近幾年使用假幣被處以治安處罰的相關人員後，最終鎖定男子馬某某有重大作案嫌疑。

據介紹，每隔一段時間，馬某某就會到銀川市周邊的農村集市商鋪，或市區內的早市等地伺機用假幣購物，他每次只會帶2、3張面值100元的假幣，其電單車後備箱內也長期放有少量假幣。經分析研判，警方基本確定馬某某是販賣假幣的嫌疑人之一。

銀川警方繳獲的部分假幣。（銀川市興慶區公安分局經偵大隊）

警方持續觀察馬某某的行蹤，最終發現他將攜帶偽鈔與從河南趕赴寧夏的張某某交易。去年3月8日，警方拘捕了正在交易的馬某某、張某某，現場繳獲假幣22萬元。

清點這批假幣時，警方發現一些商戶在網絡上購買的驗鈔機無法識別這些假幣，但銀行的驗鈔機依舊可以精準識別真假。

據介紹，在「3·08 重大出售、購買、運輸假幣案」中，所繳獲的假幣冠字號主要有四種，分別為J39A907806、J39A907807、J39A907809、SF25913586。2023年，吉林、四川，以及寧夏等全國多地都查獲了涉及上述冠字號的假幣。

央視報道的2023年度打擊經濟犯罪十大典型案例中，關於該案涉及假幣的相關畫面。（澎湃新聞）

銀川市興慶區人民法院開庭審理時，張某某辯稱其隨身攜帶裝有假幣、手機的包裹是他在路邊撿到，手機內存有馬某某的電話。但據警方調查，手機內的過往通話記錄和使用記錄顯示，張某某所稱「撿來的手機」其實一直是他本人在使用。

警方介紹，張某某的反偵察意識很強，他從河南到寧夏的路上沒有用身份證在車站購票，都是在半路攔車，上車再交錢給司機，以逃避警方偵察。張某某亦習慣將裝有假幣的包裹放在離自己有一定距離的地方，一旦發現不妥立刻棄包逃跑。

央視報道的2023年度打擊經濟犯罪十大典型案例中，關於該案涉及假幣的相關畫面。（澎湃新聞）

今年1月，公安部發布2023年度打擊經濟犯罪十大典型案例，提到河南、上海公安機關破獲許某等人偽造貨幣案，繳獲價值超過2億元的偽鈔，拘捕逾120人，徹底摧毀一個涉及全國9省市的特大假幣犯罪團夥，而前述的張某某正是其銷售假幣的下線之一。

今年5月，張某某因出售、運輸假幣罪被判囚11年半，罰款30萬元；馬某某因出售、購買假幣罪被判囚3年3個月，罰款5萬元。