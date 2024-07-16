18歲男生球館內心臟驟停倒地　同場醫生及時心肺復蘇助脫險

江蘇淮安一名18歲男生，日前打完羽毛球，在球館休息時心髒驟停猝然倒地。所幸，一群在場的醫護人員及時上前施救，幫助他脫離了生命危險。



一名18歲男生，打完羽毛球，在球館休息時心髒驟停猝然倒地。（影片截圖）

據《揚子晚報》報道，事發於周日（14日）下午3時許，淮安市第一人民醫院羽毛球館內，一名18歲、身高1.82米的男生突然暈倒。閉路電視畫面顯示，男生正坐在椅子上休息，其後突然倒地、抽搐，令他的同伴不知所措。

同在球館打球的一群醫護人員見狀衝上前，發現男生心臟已驟停，且口唇發紫、氣道受阻，他們迅速採取行動，將毛巾塞入男生口中，並開放氣道、做心肺復蘇。搶救約10分鐘，男生恢復心跳，被送往醫院急診室繼續急救。

一名18歲男生，打完羽毛球，在球館休息時心髒驟停猝然倒地。（影片截圖）

在場醫護人員見狀，即時對他進行心肺復蘇。（揚子晚報）

到了急診室後，男生仍舊不停地抽搐，意識不清。在進行氣管插管及使用鎮靜劑後，男生於當日夜裏清醒，並於周一（15日）上午氣管插管拔管。目前，男生生命體徵平穩。

據男生家人介紹，他此前患有癲癇。醫生估計，男生此次猝然倒地是球場劇烈運動以後，誘發癲癇發作，從而導致惡性心律失常、心跳驟停。

不少網民都認為，男生非常幸運。（揚子晚報）

醫生提醒，夏季在室內運動不宜時間過長，大量出汗的時候一定要及時補充水電解質，如果覺得不舒服，應即時停止運動，到通風處換掉潮濕衣服，此時，千萬不能喝太凍的東西，最好喝點溫鹽水，或者是常溫鹽汽水。

網民點睇：

「多大的福氣啊，必有後福啊。」

「兄弟們以後多去醫學院的場打，安全的很。」

「跟在印尼意外猝死的羽毛球小將張志傑比起來，這個年輕人真幸運。」

「希望每一個心源性猝死的人在倒下的時候，身邊都可以遇到過心肺復蘇的人。」

「他算幸運，竟然是在醫院的運動場。別的地方就沒這麽幸運有一群醫護人員及時救治了。」

