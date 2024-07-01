男友傳4張吃飯照報備　她一看秒「抓包劈腿」分手驚呆逾5萬網友

千萬不要小看女人第六感，偵查能力各個都是柯南、金田一！一名男子只傳吃飯照給女友報平安，僅僅4張照片，結果被抓包劈腿，慘被分手。而女友超縝密的推斷手法，讓5.5萬名網友都驚呆了。



中國大陸河南一名男子向女友報備，主動坦白和家人到中餐廳用餐，甚至透過APP微信傳送4張照片，分別是餐廳的外觀、內部環境，以及2道菜餚，手法堪稱完美無瑕。

按圖看清4張照片！

不過，在女友眼裡，根本呼攏不了！女友立刻化身柯南，發現4張照片的「長寬比不一樣」，推測出其中一張照片是男友用iPhone手機相機軟體所拍，另外3張卻是微信拍攝的。

而微信如果只拍照，不傳出訊息的話，是不會保存的。女友立刻推斷，代表男友將這3張照片傳給了「某人」，再一鍵轉發給她。

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男友起初死不承認，「沒有發給別人，就拍了沒發」，直到女友提出「微信照片只拍不發是不會保存的」證據後，他突然改口是將照片傳到工作群組。

女友一看就立刻打臉，因為一般的用餐照片，根本不可能發到工作組，於是她要求男友出示群組截圖證明。沒想到，男友不僅拒絕，還聲稱「已經刪除對話紀錄，並退出群組了」，理由超級牽強。

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「其實當時我的心都涼了...」女友心寒說，男友事後坦承說謊，但就是不肯說出照片傳給誰，雖然交往10幾年，但她相信自己女人的直覺，果斷了分手了。而女友的觀察力震驚眾5.5萬人，讓網友打趣直喊「姊妹，中央情報局適合妳」、「福爾摩斯看了都得跟妳說一句『牛逼』」。

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