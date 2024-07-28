巴黎奧運柔道｜細數楊勇緯戰績　創台灣多項第一紀錄　亞運曾奪金

台灣「柔道男神」楊勇緯以世界第1、巴黎奧運頭號種子之姿第2度叩關五環殿堂，他3年前在東京奧運「銀恨」痛哭的一幕仍歷歷在目， 在那之後他摘下2面大滿貫賽金牌，並在今年6月的世錦賽奪銀締造台灣史上最佳成績，他生涯寫下多項台灣第1紀錄，儘管本屆巴黎奧運沒能再次登上頒獎台，但他從未停止「進化」，堪稱勵志男神。



擁有排灣族血統的楊勇緯，小三3年級跟隨哥哥楊俊霆的腳步開始練柔道，主攻60公斤量級的他在2017年就替台灣贏得首面亞青賽柔道金牌，2018年在雅加達亞運鍍銅，2019年摘下亞錦賽銀牌，2020年在德國杜塞道夫大滿貫賽奪銀，2021年東京奧運一路闖入金牌戰，因吞下3次指導而「銀恨」，這面銀牌是台灣奧運史上首面柔道獎牌，意義非凡，將楊勇緯推向生涯高峰。

上屆東京奧運的銀牌得主楊勇緯。（IG@yangyungwei）

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2021年11月19日，楊勇緯首度登上世界第1，1周後他就在阿布達比大滿貫賽拿下生涯首面大滿貫賽金牌，2022年4月1日安塔利亞大滿貫賽，他收穫個人第2面大滿貫賽金牌，他2022年合計在大滿賽奪得1金2銀，並在亞錦賽、世錦賽和大師賽鍍銅，堪稱大豐收的一年。



進入2023年，他前3站賽事卻都意外空手而回，直到成都世大運才突破窘境站上頒獎台，但以銀牌替自己的世大運生涯畫下句點仍有些許遺憾，他沒有氣餒，抱持挑戰者心態不斷求新求變，在杭州亞運展現「進化版」的自己，替中華代表團拿下歷史性的亞運第100金，也是首面亞運柔道金牌。

楊勇緯替中華代表團拿下歷史性的亞運第100金。（CFP）

從東奧不甘心的眼淚，攀上生涯新高峰，到歷經1年多低潮，亞運奪金落下感動的淚水，再到巴黎奧運大膽喊出奪金目標，楊勇緯從未停下腳步，他無所畏懼與「把每一場當成最後一戰」的強大信念，一次又一次感動人，本屆雖無緣頒獎台，仍是台灣人心中的「勵志男神」。

上屆東京奧運的銀牌得主楊勇緯。（Reuters）

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