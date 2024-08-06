巴黎奧運｜王楚欽回應球拍被踩斷事件：我是受害者，不想討論

巴黎奧運會乒乓球混雙決賽後，中國男乒王楚欽的球拍被意外踩斷。8月6日，王楚欽在乒乓男子團體16強賽後再次回應事件。



據早前報道，巴黎奧運周二（7月30日）舉行乒乓球混雙決賽，男單世界排名第一的王楚欽，與拍檔孫穎莎以4：2戰勝朝鮮組合，為國乒奪得本屆賽事首枚金牌。不過，賽後發生小插曲，當王、孫舉起國旗時，身後一批記者疑衝上前面採訪，王楚欽放在一旁的球拍意外被踩斷。

第二日需要參加乒乓球男單比賽的王楚欽只能使用備用副拍上場。然而禍不單行，排名世界第一的王楚欽爆冷2:4不敵瑞典球手莫利加特（Truls Möregårdh）止步32強。外界認為他失準與被迫換拍有關，亦有內地網民認為要對踩斷球拍者做出處罰。

賽後有內地記者回憶稱，現場的攝影經理記下了現場記者的證件號碼和攝影背心號碼，以及向在場記者索要了網上流傳影片作為證據進行調查。不過，截至目前，並未有調查結果。

8月6日，重新出戰乒乓球男團比賽的王楚欽，賽後重新面對球拍事件的提問時表示，自己是受害者，「怎麼說這個事情呢，我不想討論。」

王楚欽在男單次圈以2：4爆冷出局。（路透社）

另外，王楚欽此前在賽場邊接受採訪時，遭到瑞典1717號女記者故意衝撞。賽事組委會周一對該記者作出處罰，禁止其進入巴黎奧運會比賽場地。