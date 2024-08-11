有片｜｢四川人很小氣、窮就不要出來｣　青島導遊訓斥遊客惹怒網民

近期，一段青島導遊訓斥遊客的影片在網絡瘋傳，「窮就不要出來，出來就是你的錯」。且其中用四川2008年大地震來嘲諷四川遊客，更是引發網民大怒。



網傳影片中，一名導遊站在車輛走到前面，拿著麥克風說，過去四川人很小氣，旅遊導遊都不願意接四川團；但2008年一場大地震改變了四川人，他們願意活在當下，願意消費了。該導遊說，「如果你窮，你在家裡不要出來，你出來就是你的錯，不是我們的錯。」

有網民起底該導遊所屬的是「青島潤納國際旅行社」，該旅行社回應稱，已經看過網傳影片，「我們已經在處理了，文旅局已經找我們了」。

對此，8月11日，青島市市南區文化和旅遊局通報表示，針對網傳「一導遊在旅遊大巴車上因遊客未購物態度惡劣對待遊客」影片，市南區立即成立調查組展開調查，下步將根據調查結果依法依規進行處置。

2008年四川汶川大地震是四川民眾難以抹去的痛苦記憶，而該導遊將此事用來嘲諷四川民眾，引發網民痛斥，「傷害了四川人的感情」。

太可氣了，30萬是多少人的家破人亡，是多少人一輩子走不出來的悲傷，被她這麼拿出來諷刺，真想給她倆大耳瓜子



為了錢已經沒有良知了



盡然拿汶川大地震逝去的同胞開涮，惡毒至極，請山東有關部門給個說法



山東青島，不願意接收四川旅遊團，四川人就不要去了！



拿汶川這種災難幸災樂禍，能不能拘留？



沒想到揭開傷疤的是自己國家的人。沒有經歷過四川地震的人，是不知道他們的悲傷很多很多人一直到現在都無法邁過去。



很多地方的導遊都是拿這個事情來刺激你消費的，前年我去桂林報的團，四天換了兩個導遊也全是拿四川這個說事讓你活在當下趕緊消費不然哪天意外來了，錢沒花了很不值

