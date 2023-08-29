與香港有淵源　中國人民大學現第一位「90後」教授

撰文：陳進安
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近日，內地知名高校中國人民大學出現新世紀以來學校自評的最年輕教授、首位「90後」教授。校方指，其既是金融學「攀登者」，又是學術「領路人」，在入職人大四年後破格晉升教授。

據人大介紹，校方開放各類晉升通道，既鼓勵競爭又尊重貢獻，讓各類人才各行其道、互不干擾，使每一位教職工幹事有「勁頭」、拼搏有「盼頭」、事業有「奔頭」，真正實現人才「出得來」、「接得上」、「撐得起」。其中，優秀青年人才可破格晉升副教授、教授，極其優秀的講師、副教授可直接破格晉升教授二級、三級崗位。

而新世紀以來學校自評的最年輕教授、首位90後教授是財政金融學院推薦的高昊宇，其他3位破格晉升教授人選為2名34歲、1名35歲，均為在各自學科脫穎而出，已取得突出成果的優秀青年人才。

公開資料顯示，高昊宇學士畢業於北京化工大學應用數學專業，博士畢業於中國科學院數學與系統科學研究院和香港城市大學，曾為香港城市大學高級研究員、南洋理工大學訪問學者、美聯儲亞特蘭大聯儲訪問研究員，2016年任中央財經大學金融學助理教授、碩士生導師，2019年任中國人民大學金融學副教授、博士生導師。其代表性學術成果被多份權威刊物發表或接收，包括《金融研究》、《管理科學學報》、《世界經濟》、Journal of Finance （JF）、Review of Financial Studies （RFS）等。另外，其曾參與多項國家自然科學基金重點項目，曾受邀參加國務院參事室、原中國銀保監會、國家開發銀行、中國工商銀行等機構學術交流。

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