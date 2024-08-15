25歲女子高1米65重100斤　不滿身材做腹部抽脂竟永久喪失生育能力

內地一名25歲女子因不滿意自己的身材，而進行腹部抽脂手術，惟這竟釀成她卵巢萎縮，永久喪失生育能力。



內地一名25歲女子因不滿意自己的身材，而進行腹部抽脂手術。（影片截圖）

據《齊魯晚報》報道，25歲的小美，身高1米65左右，體重100斤左右，但她對自己的要求很高，覺得自己有一點「小肚腩」，於是進行了腹部抽脂手術。

手術後，小美一直沒有來月經，直至半年過去了還是未有恢復正常。到醫院檢查後，醫生竟發現她的卵巢已經徹底萎縮，意味着她已經永久地失去了生育能力。

據美國生殖醫學會相關流行病學資料顯示，有6%的原發不孕患者是由體重過低造成的。

手術造成小美卵巢萎縮，永久地失去了生育能力。（示意圖片/視覺中國）

有醫生表示，體內脂肪急劇減少，卵巢功能也會受影響。「很多女孩子為了追求更好的身材，經常不吃主食，以沙律、水果或代餐代替，時間久了，隨之而來的是月經紊亂，傷害卵巢功能。」

事件在微博引發熱議：

「不是挺好的嘛，不用生小孩。」

「所以不要再搞什麽白幼瘦的審美了，健康就好。」

「165、100根本就不胖，肚子肉也不會特別多。」

「卵巢萎縮就意味激素分泌完蛋，會快速衰老的。」

「這樣不胖吧，可以選擇去健身或者別的不傷害身體的辦法，生育能力倒是無所謂，對自己身體太不負責了​。」

