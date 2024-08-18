上海婦見走失女童與閨女一模一樣陷崩潰：曾做試管懷孕疑被偷胚胎

內媒《大風新聞》報道，8月16日，上海一位王女士表示，她在一則影片中見到一名小女孩與自己的獨生女撞臉，感到頭皮發麻，只因她4歲的獨生女是試管嬰兒，她在醫院還保留有胚胎，希望可以找到影片上的母女倆以解開心結。



女孩媽媽趕到現場後激動地抱著孩子哭起來。（大風新聞）

朋友轉發尋母影片質問 怎麼把孩子搞丟了？

據《大風新聞》報道，王女士和丈夫目前在上海工作生活，女兒今年剛滿4歲。王女士介紹，一位博主發布影片表示，在上海地鐵站發現了一名小女孩，在幫孩子尋找她的父母，「我朋友刷到這個視頻轉發給我，問像不像我們家的孩子」。

王女士表示，朋友轉發影片也是認為孩子太像了，「我朋友看她像我家孩子，我女兒是我朋友看著長大的，就說這個小姑娘怎麼跟你家姑娘長得一模一樣，甚至都質問我說『你們怎麼搞的，怎麼把孩子搞丟了？』我一瞬間都是懵的。」

兩個孩子的對比照，左圖為地鐵站被撿到的女孩，右圖是王女士的女兒。（大風新聞）

博主發布影片尋人時，王女士全家都在家裏，不存在丟小孩的情況。她仔細對比了兩個孩子，果然發現不是一般的像，甚至連「潛意識和微表情都跟我女兒一模一樣，還有一些神態也神似」。她還強調說：「不是我一個人說像，包括我身邊的家裏人、朋友都說像，好多網友也說像，因為叔叔阿姨是從小看孩子長大的，天天見面的。」

王女士強調：「我只是想找到這家人確認一下，看看具體是什麼情況。我們沒有惡意，不是說找到小孩發現是我的，要搶回來，那是不存在的。」

小女孩示意圖。（視覺中國）

花七八萬做試管嬰兒 曾兩次採卵重新配對生獨生女

王女士表示，女兒是人工受孕的試管嬰兒，之前在醫院是有胚胎的，「試管嬰兒取卵子不是只取一個，說不好一點，可能有灰色鏈接，或者說不小心把我的孩子給了別人，甚至說醫生失誤都有可能。」

王女士憶述，她於2018年5月在上海一家醫院做試管懷孕，並拿出繳費流水證明，「花費七八萬元（人民幣，下同）」，她還補充，「醫生會取十幾個、二十（卵子）跟精子配型，3天以後會告知結果，配型了幾個胚胎，根據身體情況給放入幾個，剩下多餘的會冷凍處理。」

「採集卵子我是採了兩次，我是相當於都做好了，放進去兩次，但沒成功，主治醫生就讓我重新配對，把鮮胚放進去，最後只成了我女兒一個。」

小女孩示意圖。（視覺中國）

王女士曾想等孩子大一點再要二胎，醫院裏是有冷凍胚胎的，「我想著這種東西成功率是一半一半的，不成也怨不了人，我也沒往歪處想，但是現在發生這件事以後，我感覺頭皮都發麻。」

王女士報警之後，民警表示沒有證據證明，就算是懷疑，他也沒有權力主動去找這家人，「民警現場依據報警記錄，讓我拿我女兒的照片跟那個小姑娘對比，民警都說長得很像。我無意中瞄了一下小姑娘的照片，真的跟我女兒挺像的，我當時已經在崩潰邊緣了。」

律師：胚胎的擅自處理被嚴令禁止，可報案請求公安機關介入

據《大風新聞》，北京市中聞律師事務所趙琮律師指出，王女士若想驗證自己的猜想，需與對方夫妻接觸，若取得其同意，可以進行親子血緣鑑定。

若能確認對方同樣為通過輔助生殖技術生育孩子，甚至在同一醫院或相關醫院生育，則可以嘗試據此線索通過刑事報案方式，請求公安機關介入。

小女孩示意圖。（視覺中國）

行政規範方面，對胚胎的擅自處理被嚴令禁止。刑事方面，若醫院將王女士夫妻的胚胎用於其他夫妻，可能造成嚴重倫理問題，構成嚴重的欺詐，可能觸犯詐騙罪等犯罪，面臨刑事處罰。