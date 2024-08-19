內蒙古3歲女童遭生父及其女友毆打致死案將開庭　生母盼頂格處罰

去年12月，3歲女童小佳（化名）疑遭生父及其女友虐待至死。檢方以虐待罪和故意傷害罪對兩名被告提起訴訟。

8月21日，內蒙古自治區呼倫貝爾市中級人民法院將開庭審理此案。受害者生母稱，願意放棄民事賠償，盼頂格處罰。



2023年12月21日，未滿三周歲的小佳因胸部受到鈍性外力作用造成右心房破裂，導致心包積血，急性心臟壓塞而死亡。

當天6時許，小佳生父田某龍上班後，其女友文某某發現小佳尿床，便用數據線抽打小佳並要求她去洗手間小便，後文某某發現小佳全身抽搐倒在洗手間，實施簡單救助後，與聞訊趕回的田某龍二人將小佳送至醫院，小佳經搶救無效死亡。

小佳生前照片。（潮新聞）

檢方指控，2023年2月，被告田某龍、文某某同居後，將小佳從河北省老家接到滿洲里市共同生活，兩人多次以打罵、凍餓、不讓睡覺、捆綁等方式虐待小佳，並在明知小佳已出現過身體不適、抽搐閉氣的情況下，仍多次使用拳腳、拖鞋、皮腰帶、飯鏟、木條、數據線等工具毆打小佳。

起訴書顯示，檢方認為，文某某、田某龍長期虐待不滿3周歲幼女，情節惡劣，同時，二人多次使用工具毆打被害人並致被害人死亡，其行為應當以虐待罪和故意傷害罪追究其刑事責任，應數罪併罰。

小佳的生母稱，起訴書中顯示女兒在失去意識的情況下，文某某、田某龍依舊對孩子施暴，「他們這樣不是置孩子於死地嗎，我認為是故意殺人」。她表示願意放棄民事賠償，盼頂格處罰。

急診病歷顯示，既往史一欄中記錄了小佳「3-4天前頭外傷史，近日家長毆打史」。（潮新聞）

《現代快報》報道，江蘇法德東恒律師事務所高級合夥人藍天彬律師表示，故意傷害罪和虐待罪數罪併罰，法定最高刑是死刑。法院會綜合事實、證據和法律，再決定是否判處死刑。

《潮新聞》報道，浙江倫和律師事務所律師王逸蕓表示，故意殺人罪的結果中不完全會導致被害人死亡，也有可能導致被害人重傷或輕傷。而故意傷害罪的結果中，嚴重的可以導致被害人死亡。

司法鑑定報告顯示，小佳是在全身多發性軟組織挫傷的基礎上，因胸部受到鈍性外力作用，造成右心房破裂，導致心包積血、急性心臟壓塞而死亡。（新黃河）

若後續查明女童是因毆打致死，但不足以證明其生父具有故意殺人意圖，生父或會涉及故意傷害罪，並且屬於致人死亡的加重情節。《刑法》相關規定，故意傷害致人死亡的，處十年以上有期徒刑、無期徒刑或者死刑。