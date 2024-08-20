長期OT食宵夜　35歲男子感身體沉重：腸內驚現密密麻麻瘜肉

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浙江杭州一名35歲男子，經常在加班後吃宵夜，一段時間過後感覺身體沉重，赴醫院檢查後竟發現腸道中長滿密密麻麻的瘜肉（也作「息肉」），有多達40顆。



小王的腸道內有多達40顆瘜肉。（影片截圖）

35歲的小王是一名工作狂，幾乎每天收工後都免不了吃餐宵夜，持續了一段時間之後，小王感覺到身體有些沉重，而決定到醫院進行腸鏡檢查。

經檢查發現，小王的腸道內竟有多達40顆瘜肉。原來，除了經常加班，小王的精神壓力也相對比較大。再加之小王是個重油重辣的「肉食愛好者」，故此成為瘜肉的「目標對象」。

好在經過病例分析，小王的腸道內的40顆瘜肉都被證實為增生性瘜肉，是腸道內壁上的良性生長物。最後，經過1個多小時的手術，小王的腸道才被徹底「清理」乾淨。

經過1個多小時的手術，小王的腸道才被徹底「清理」乾淨。（影片截圖）

增生性瘜肉在大多數情況下不會引起明顯症狀，但部分增生性瘜肉有發展成腺瘤的可能。（影片截圖）

醫生介紹，雖然增生性瘜肉在大多數情況下並不會引起明顯症狀，通常也不會「變壞」，但數年後，部分增生性瘜肉也會有發展成腺瘤的可能，走上癌症的道路，所以長過增生性瘜肉後，要定期進行腸道檢查，做到早發現、早治療。

醫生也提到，腸瘜肉可分為非腺瘤性瘜肉和腺瘤性瘜肉兩種，其中，95%以上的大腸癌是由腺瘤性瘜肉發展而來，腺瘤性瘜肉是公認的癌前病變，容易惡性化，它們可具體分為絨毛狀腺瘤、管狀腺瘤、混合性腺瘤，絨毛狀腺瘤的更變程度最高，發展最快，因此，發現腺瘤性瘜肉都要儘早切除。