17歲國羽小將張志杰猝逝　追思會今杭州舉行　親友球迷到場哀悼

17歲中國羽毛球新星張志杰，在印尼參加羽毛球亞青混合團體賽期間猝逝，遺體已於8月20日在印尼完成火化。8月25日，張志杰追思會在杭州殯儀館舉行，親友、隊員、教練和球迷等到場送他最後一程。



《大河報》報道，大批親友、隊員、教練、球迷等到場送張志杰最後一程。張志杰親友在致辭中表示，「我們還不能相信張志傑已經離我們而去的事實」、「他一半以上的時間都在羽毛球場上度過」「在我們的記憶裏他從小就是懂事乖巧的孩子」、「幼兒園大班接觸羽毛球，並展現出過於常人的天賦」。

8月25日，張志杰追思會在杭州殯儀館舉行。（大河報）

8月25日，張志杰追思會在杭州殯儀館舉行。（大河報）

8月25日，張志杰追思會在杭州殯儀館舉行。（大河報）

8月25日，張志杰追思會在杭州殯儀館舉行。（大河報）

《南方都市報》報道，與張志杰從小一起長大的玩伴王晨（化名）稱，追悼會現場眾人悲慟，「我跟志杰說了再見，也叫了他媽媽和姐姐，他們哭得說不出來話了」，並表示「我會替志杰好好生活下去」。

6月30日，張志杰在印尼參加羽毛球亞青混合團體賽期間，突然在球場上暈倒，經搶救無效離世。現場畫面顯示，張志杰在比賽中倒地並出現抽搐後，現場未有人為他做心肺復甦等急救措施。

張志杰暈倒後，在場醫護人員隨即急救。（網上圖片）

張志杰離世後，其遺體一直滯留在印尼，直至8月20日才完成火化，家人將其遺骨帶回。張志杰離世的病因和相關調查結果至今尚未公布。

17歲中國羽毛球新星張志杰，6月30日在印尼參加羽毛球亞青混合團體賽期間猝逝。圖為3月28日，2024全國青年羽毛球錦標賽乙組男子團體賽，張志杰代表山東隊參賽並奪得冠軍。（視覺中國）