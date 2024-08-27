四川村民撿未剪臍帶胎盤女嬰　診斷出肺炎骨折　警採集DNA已立案

四川雅安市漢源縣大安村村民日前撿到一名胎盤臍帶未剪的女嬰，入院檢查後，女嬰被診斷出新生兒肺炎、左側鎖骨骨折等多種病症。警方已採集女嬰的DNA信息，並於8月23日以涉嫌遺棄罪立案偵查。



《縱覽新聞》報道，漢源縣民政局工作人員介紹，女嬰仍在漢源縣人民醫院接受治療，目前情況平穩。除了有曬傷外，女嬰還有骨折、頭顱血腫等情況，有可能治療周期較長，費用將由漢源縣救助管理辦公室承擔。

四川雅安市漢源縣大安村村民日前撿到一名胎盤臍帶未剪的女嬰。（微信公眾號＠都市現場）

工作人員表示，暫時為女嬰起名為「田玉」，「因為是在玉米地裏發現的，也寓意是『田裏的美玉』」。

漢源縣人民醫院黨委副書記、工會主席黃佳介紹，事發當天，漢源縣中醫醫院的120醫護團隊趕到現場後，發現女嬰臍帶與胎盤相連，臍帶乾燥未結紮。醫務人員將女嬰臍帶結紮、消毒及全身清潔後，送至漢源縣中醫醫院急診科救治，後轉入漢源縣人民醫院新生兒科。

被遺棄的女嬰被診斷出新生兒肺炎、左側鎖骨骨折等多種病症。（微信公眾號＠都市現場）

經診斷，女嬰被確診新生兒肺炎、左側鎖骨骨折、多處二度燒傷、頭顱血腫等病症。該院的新生兒科立即採取特級護理、人工喂養、入暖箱保暖等措施，給予抗感染、補液、維持內環境穩定等治療，並完善相關檢驗檢查項目。

黃佳表示，目前女嬰的整體病情比較平穩，尤其是被曬傷的皮膚恢復情況良好，但也要警惕新生兒敗血症、各器官功能損害等情況的出現。醫院將持續動態監測女嬰的各項生化指標，積極開展治療並做好相關護理工作。

院方介紹，女嬰的病情平穩。警方已為她採集DNA。（縱覽新聞）

漢源縣公安局辦公室主任周文超表示，8月23日，漢源縣公安局以涉嫌遺棄罪依法立案偵查。目前，女嬰的DNA信息已被採集，將通過走訪周邊群眾、調取閉路電視畫面、DNA比對等方式，全力查找女嬰的親生父母及相關線索。

漢源縣民政局工作人員表示，會聯合公安部門同步尋找女嬰的親生父母及監護人，若一定時間內無法找到，將依據相關規定，由雅安市社會福利院開展申報及評定為孤兒的工作。