超有緣份！三胞胎美少女考上同一間大學　母揭名字藏「預言」玄機

近日，福建省南安市英都鎮的三胞胎姊妹洪奕藍、洪祺藍、洪勝藍同時被福州大學錄取，成為鄰里間傳頌的佳話。



據內媒《澎湃新聞》8月31日報導，三胞胎姐妹的媽媽介紹稱，女兒們名字互有關聯，「名字中間字分別是『奕』『祺』『勝』，和『一起生』『一起勝』諧音。」洪家三姐妹的媽媽洪雅霜笑著說，她們三人一同出生、一同成長，三姊妹擁有世界上最親密的關係，分享最深厚的情誼。

三胞胎姊妹童年萌照。（澎湃新聞微博圖片）

據介紹，姊妹三人在同一所小學、初中、高中讀書，愛好興趣也一致，喜歡畫畫和寫字。閱讀時，姊妹三人相互陪伴、互相幫忙，發揮「1+1+1＞3」的功能。三胞胎中的老大洪奕藍表示，在平時學習中，姊妹們互相比拼、取長補短、共同進步。在高考的時候，身邊還有時刻可以說出所有心裡話的人，姊妹們都覺得壓力會小一點。

據報導，三姊妹的高考分數雖然不完全相同，但奇妙的是，她們在填報高考志願的時候選擇了省內外多個院校，填報的志願院校排序也不一樣，結果三人皆被福州大學錄取。

中國福建省三胞胎姊妹喜獲英都教育基金會頒發的獎學金。（澎湃新聞微博圖片）

得知彼此都考入福州大學時，姊妹三人激動萬分。洪奕藍、洪祺藍、洪勝藍分別被福州大學的資訊管理與資訊系統、國際經濟與貿易、礦物加工工程3個專業錄取。她們認為，三人能走進同一所大學，是心有靈犀，更是緣份使然。

自從收到錄取通知之日起，三姊妹就開始做入學準備，憧憬著在大學生活：

「想要嚐遍學校食堂的各種美食。」

「想要走遍學校的各個角落，多交一些朋友。」

「想多去圖書館走一走。」

「希望自己努力提升專業能力，變得更勇敢、更優秀。」



福建省三胞胎姊妹被同一所大學錄取，成為當地佳話。（澎湃新聞微博圖片）

對於三個姊妹的優秀表現，英都教育基金會分別為她們各準備獎學助學金1萬元人民幣。該基金會表示，「這三胞胎姊妹都很優秀，希望她們能夠在大學裡繼續努力，學有所成，將來能夠回報家鄉、回饋社會。」

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