浙江大學美女畢業生「愛國致詞」激昂呼籲貢獻祖國　被爆已飛美國

浙江大學應屆畢業生楊謹聞在畢業典禮上以流利清晰的口條、高昂激亢的致詞，呼籲畢業生立足於熱愛的中國大地，到「祖國最需要的地方」為人民服務，成為全場焦點。



然而，才隔幾天就被爆料，楊謹聞早已申請到美國加州大學柏克萊分校研讀英美法，並在畢業後立即飛往加州。

浙江大學正妹畢業生楊謹聞在畢典「愛國致詞」受到關注。（微博＠浙江大學）

浙江大學正妹畢業生楊謹聞在畢典「愛國致詞」受到關注。（微博＠浙江大學）

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浙江大學正妹畢業生楊謹聞在畢典「愛國致詞」受到關注。（微博＠浙江大學）

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根據《澎湃新聞》報導，楊謹聞因優異的成績、高尚的愛國情操，以及堅定不移的黨性，在6月獲選為最光榮的畢業生致詞代表。

楊謹聞在致詞時聲稱以身為中華民族為榮，呼籲大家不要只想著光鮮亮麗的就業，要到「祖國最需要的地方」，為人民服務。

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然而，知情者爆料指出，楊謹聞在畢業典禮後沒多久就整裝出國了。

原來，她早已申請到美國加州大學柏克萊分校研讀英美法，美國簽證也拿到了。

一畢業、致完辭、拿到畢業證書，楊謹聞就飛往加州，享受當地的陽光與怡人氣候。

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36歲內地女網紅葉海洋在社群分享影片，宣布自己已順產生下一對雙胞胎。（微博@葉海洋）

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對此，內地網友感嘆：「人家真是勝利組啊，又能享受愛國的光環，又能呼吸自由的空氣。」

也有網友表示：「果然還是身體最誠實；跟他們認真，你就輸了。」

楊謹聞的言行似乎讓人質疑其愛國情操的真實性。

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