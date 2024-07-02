浙江大學美女畢業生「愛國致詞」激昂呼籲貢獻祖國 被爆已飛美國
撰文：TVBS新聞網
出版：更新：
浙江大學應屆畢業生楊謹聞在畢業典禮上以流利清晰的口條、高昂激亢的致詞，呼籲畢業生立足於熱愛的中國大地，到「祖國最需要的地方」為人民服務，成為全場焦點。
然而，才隔幾天就被爆料，楊謹聞早已申請到美國加州大學柏克萊分校研讀英美法，並在畢業後立即飛往加州。
點圖放大看楊謹聞的畢業致詞：
+14
根據《澎湃新聞》報導，楊謹聞因優異的成績、高尚的愛國情操，以及堅定不移的黨性，在6月獲選為最光榮的畢業生致詞代表。
楊謹聞在致詞時聲稱以身為中華民族為榮，呼籲大家不要只想著光鮮亮麗的就業，要到「祖國最需要的地方」，為人民服務。
點圖放大看更多楊謹聞的照片：
+1
然而，知情者爆料指出，楊謹聞在畢業典禮後沒多久就整裝出國了。
原來，她早已申請到美國加州大學柏克萊分校研讀英美法，美國簽證也拿到了。
一畢業、致完辭、拿到畢業證書，楊謹聞就飛往加州，享受當地的陽光與怡人氣候。
【延伸閱讀】內地女CEO葉海洋第3度赴美買精 誕混血雙胞胎 網民：女人的驕傲
抖音上有800多萬粉絲 獲讚超過1.2億 點圖放大瀏覽更多葉海洋分享的照片：
+19
對此，內地網友感嘆：「人家真是勝利組啊，又能享受愛國的光環，又能呼吸自由的空氣。」
也有網友表示：「果然還是身體最誠實；跟他們認真，你就輸了。」
楊謹聞的言行似乎讓人質疑其愛國情操的真實性。
【延伸閱讀】內地美女買英男精子生3混血寶寶 被批孩子沒爸爸 今成千萬富婆
點圖放大瀏覽：
+26
英國神奇網球美少女出道即奪冠 突曬極流利中文 以中國血統為榮棄美籍做北京姑娘 獲選中國十佳運動員的谷愛凌「成神之路」改寫對汶川地震倖存者印象 美女穿義肢行Catwalk驚艷上海時裝周女孩傾家蕩產賣樓救狼BB 在城市養大後帶回草原同住 結局極殘酷單身即地獄．宋智雅｜韓國假名媛來中國淘金 爆紅一個月就翻車了軍事記者莊曉瑩爆紅不止因為初戀臉 央視完美示範網絡時代致勝法
延伸閱讀：
【本文獲「TVBS」授權轉載。】