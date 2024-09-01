山東16歲女退婚未退34萬禮金　男方母｢舉牌催還｣涉尋釁滋事遭拘留

內媒《華商報》報道，8月26日，山東濟寧一女子稱，去年她的兒子與本地一女子訂婚，並支付了38萬（人民幣，下同）的彩禮（禮金）。後來雙方決定解除婚約，但是女方未退還彩禮。



8月31日，男方的父親稱經調解，已收到了31萬元的退款，但自己的妻子也被警方拘留，案由為「擾亂公共場所秩序」。



男方母親「舉牌催還」擾亂公共場所秩序遭拘留。（華商報）

男方母親「舉牌催還」擾亂公共場所秩序遭拘留。（華商報）

據《華商報》報道，8月22日始，一女子在網上投訴，自稱山東梁山人，為其子娶妻，向女方支付彩禮等開支40萬元，結果對方退婚卻不退還彩禮。

該女子解釋，38萬元彩禮是女方堅持的，她給對方後，又按對方要求購買了四金、蘋果手機、改口費等，先後共花費44萬元。後來，雙方商量結婚時，女方又要求全款買房買車，「俺支付不起，就起訴了。法院判了34萬元，判決書下來後女方不給錢」。

法院判決書。（華商報）

一份民事調解書顯示：男方與女方通過社交軟件聊天相識，於去年4月28日訂婚。訂婚後，女方拒絕與男方交往，導致雙方婚約關係解除，女方拒絕退還彩禮。

法院立案審理過程中雙方達成協議：女方當庭返還2萬元，後約定分3期向男方退還32萬元彩禮。

雙方均16歲 早婚是當地習俗

據男方的一名親戚講述，男方是她的外甥，和女孩都是2007年前後生人，「兩個孩子都是初中畢業，按照當地的風俗，訂婚、結婚、生子都比較早，孩子結婚後等法定年齡再補結婚證。」

該親屬說，到了還款日期，女方卻推稱法院未上班，拒絕還款。8月19日，男方母親再次到女方經營的店舖，要求對方退還錢款，「對方說話很難聽，也沒有給。」次日，男方家屬便叫了好多人，一起前往女方家的店門口舉「拒絕天價彩禮」的牌子「討說法」。

男方母親「舉牌催還」擾亂公共場所秩序遭拘留。（華商報）

已退禮金33萬 男方母遭行拘

8月30日，男方家屬稱，女方已退回了31萬元彩禮，加上此前退還的2萬元，共退還33萬元。8月31日，男方家屬表示，因男方母親公開討要彩禮，涉嫌尋釁滋事，被警方行政拘留7日。

女方公布了警方案件辦理的結果，「根據《中華人民共和國治安管理處罰法》第二十三條第一款第（二）項之規定，決定給予男方母親行政拘留7日的行政處罰。」警方的案由為「擾亂公共場所秩序」。

男方母親「舉牌催還」擾亂公共場所秩序遭拘留。（華商報）

男方家屬則稱，他們計劃向梁山縣公安局申請行政複議。