男子60萬彩禮娶妻　圓房遭拒被指｢那裏不行｣　曬檢查結果警方介入

內地一名男子控訴，自己砸46萬人民幣的聘金娶妻。不料婚後女方以各種理由拒絕與其同房，更稱男子「那裏不行」有性功能障礙，遭男方出示檢查結果打臉。當地警方已介入此事。



鞏男與妻子的結婚證。（《大風新聞》）

據內媒《大風新聞》，2023年9月，江西撫州雲山鎮一名31歲的鞏姓男子，在媒人的介紹下與鄰村的28歲女子結婚。男方家族向媒體爆料稱，在婚前分別給了女方46萬元人民幣彩禮（即聘禮，訂婚及結婚時，男方贈予女方的財物禮品），加上黃金4件套，共值60多萬元人民幣。

鞏男稱，「2023年1月25日訂婚宴給了32.8萬（人民幣），這個有現場視頻（影片），有媒人作證，大家都是現場看到的，給的現金放在桌子上，後面這些現金都給了她媽媽。第二筆是13.8萬（人民幣），是在結婚前幾天給的」。然而，令鞏男感到不解的是，女方不但不肯拍婚紗照，也不願在婚禮宴客。

訂婚宴現場照可見桌上擺有大量現金。（《大風新聞》）

鞏男控訴，婚後女方一直找藉口回娘家，並稱鞏男「那方面有問題」，不願意與他圓房。鞏男稱，「有好幾次我要和她同房，她不願意。她說就這麼耗著，看誰耗得過誰，反正她不會先說離婚」。根據鞏男提供的醫院檢查報告單，顯示相關檢測數字正常。

訂婚宴現場照可見桌上擺有大量現金（微博）

更誇張的是，女方甚至不願意將手機號碼給鞏男，雙方僅靠「微信」來聯繫，讓鞏男覺得自己被「騙婚了」。

鞏男的檢查結果。（《搜狐千里眼》）

鞏男的堂哥稱，「她就是找麻煩，不願意跟他過日子嘛，她這是污蔑，我堂弟專門去上海三甲醫院檢查的，身體都沒有問題。她家好多親戚都勸她們家，不能好好過日子就把彩禮錢還給人家。她現在是微信不回，她媽把女婿的電話都拉黑（封鎖）了」。鞏男認為逃避不是辦法，起碼女方應退還聘金。堂哥表示，他們正在收集證據，尋找類似受害者，準備提告。

不少人在討論這宗疑似騙婚案。（微博）

另一方面，一名疑似鞏男妻子的網友14日在網上發聲，反控自己結婚半年遭遇家暴，還被要求要求返還聘金，丈夫不能正常夫妻生活，「多次檢查完好，卻說我不懷孕，不配合，出手毆打我」。

事件曝光後，景德鎮市公安局昌江分局呂西派出所回應稱，已到龔男妻子的家中了解情況，「她家裏沒人，我們正通過其他方式聯繫她」，目前還未取得聯繫。至於是否立案，派出所表示，要先找到對方了解情況再說。

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