何猷君何超欣到賀！福建兩豪門聯姻超大陣仗　傳女方收18億禮金

內地體育用品企業「特步」的小公主丁佳敏6月1日曬出婚紗影片，當日她與內地男裝品牌「七匹狼」創始人周少雄的兒子周力源舉行婚禮。據悉，婚禮在廈門國際會議中心酒店「廈門廳」舉辦，澳門賭王家族的何猷君奚夢瑤夫婦、何超欣也出席。



二人的「世紀婚禮」吸引不少人留意：（按圖了解）

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據《羊城晚報》報道，當天晚上，特步集團「小公主」丁佳敏在小紅書平台曬出了一段影片，身着婚紗、頭戴皇冠的她站在婚宴台上，一旁的新郎正是七匹狼二公子周力源。該影片引起網民廣泛關注和熱議，除了兩人「郎才女貌」外，還因為這是一場典型的「豪門聯姻」。

在丁佳敏曬出的影片下方，網民們紛紛留言「新婚快樂，百年好合」、「愛情小說照進了現實」。還有細心的網民留意到，兩人的婚禮在廈門國際會議中心酒店「廈門廳」舉辦，這個場地能容納135桌酒席，每桌最低價格是5999元（人民幣，下同），最高價格為9999元，可謂符合「豪門」格調。

賭王兒子何猷君也帶着妻子奚夢瑤、妹妹何超欣飛到廈門，參加這場世紀婚禮。

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公開資料顯示，丁佳敏出生於1997年，為特步創始人丁水波的二女兒，目前是特步2021年新開拓的女子品類「半糖系列」主理人。

周力源出生於1996年，為七匹狼創始人周少雄的二兒子，現在福建七匹狼實業股份有限公司擔任總經理助理，主要負責七匹狼投資的法國輕奢品牌KarlLagerfeld的運營管理，以及品牌整體戰略的制定及執行。

2022年9月，2人就曾高調訂婚，當時網傳男方送出聘金高達18億。丁佳敏也公開兩人相識過程，「我們是青梅竹馬。」

2023年度，七匹狼實現營業收入34.5億元，比去年同期增長6.7%。相比之下，特步版圖規模更大，去年實現營業總收入143.5億元，比去年同期增長10.9%。

值得注意的是，2021年，特步曾制定「55」戰略規劃，營收目標直指240億元，即特步主品牌在2025年的收入目標達到200億元；新品牌在2025年收入目標合共達到40億元。

但在今年召開的業績發布會上，特步方面卻宣佈擱置「5年計劃」，並預計今年銷售額將增長至少10%，利潤增長預期將超過銷售增長。特步方面還表示，公司首要任務是保持現金流穩定。與此同時，在最新發佈的《胡潤百富榜》上，丁水波的身家也從95億元縮水至73億元，排名下降198位。

值得一提的是，在此次家族子女聯姻之前，作為鞋服行業的同行，特步和七匹狼就有一些業務上的合作，雙方在投資領域早有「聯姻」，曾共同出資設立投資基金。

企查查數據顯示，成立於2015年的兩岸青年（廈門）股權投資基金管理有限公司，股東行列就有福建七匹狼實業股份有限公司與晉江萬灃投資有限公司，而晉江萬灃公司實控人即為特步副總裁丁明忠。此外，雙方還共同對外投資了兩岸青年（廈門）股權投資合夥企業（有限合夥）等公司。

此外，安踏、特步、361°、七匹狼、八馬等內地知名企業都來自福建泉州，這些企業一直有着聯姻的傳統。經梳理可知，八馬茶業和安踏、七匹狼、高力控股3家公司均是親家，安踏創始人丁世忠之女丁斯晴嫁給了八馬茶業公子王焜恒；八馬茶業大公主王佳琳的丈夫是七匹狼董事局主席周永偉之子周士淵（周力源堂兄弟）；小公主王佳佳則嫁給了高力控股董事高力。此外，丁水波長女丁利智（丁佳敏姐姐）同樣是家族聯姻，嫁給了九牧集團創始人林孝發的兒子林曉偉。

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