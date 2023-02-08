美女電單車引擎被加白糖險出車禍　男車友犯案怒轟她騙吃騙喝

內地一名女子表示，在騎重型電單車旅遊路上，遇到圖謀不軌的車友，對方沒得逞於是在她的電單車引擎內「投放白糖」，險些發生意外。



該名男子則回說，是因為該名女子「騙吃騙喝」。

目前，警方已將2名涉案男子拘捕。

監視器揭竟是同行車友下手 引擎加白糖後果竟這麼恐怖（點圖了解更多）：

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綜合內媒報道，琪琪（化名）是一名重型電單車愛好者，她1月23日從河北廊坊出發，騎重型電單車橫跨半個內地，前往雲南麗江旅遊。她2月1日抵達目的地，隔天騎車途中，突然發現車子出現異響、冒煙等情況，緊急停車檢查。

「發動機聲響很大，有很大的異味，還冒了黑煙，再打火也打不著了」，琪琪表示，她仔細檢查後發現，機油蓋上有白色顆粒物，用手蘸取後嘗了一下發現是糖， 「我當時心想完了，發動機裡可能被放了白糖，萬一發現不及時，後果不堪設想」。

琪琪說，白糖應該是從機油注入口加入的，因為機油注入口沒有鎖，不用鑰匙就可以打開，而維修費高達1萬8180元人民幣。

琪琪懷疑，加白糖的疑似是在雲南昆明同行的男車友。該名男車友表示，是因琪琪「騙吃騙喝，翻臉不認人在先」，才往其電單車引擎內放白糖。

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對此，琪琪回應稱，自己從未騙吃騙喝，將維權，通過法律途徑解決問題。麗江古城警方指出，5日凌晨，涉事男子陳某某和張某某因涉嫌故意損毀財物罪，被當地公安機關刑事拘留。

白糖加到引擎後果會怎樣？對此，有內媒指出，在騎行過程中，隨著機油的溫度越來越高，就會逐漸超過白糖的碳化點，也就是說白糖最後就變成了積碳，堅硬的碳若黏在氣缸或者軸瓦上面，高速一轉就會產生拉傷。

此事引發網友熱議，「這都是修理鋪的老手段了」、「出事，就是故意殺害！」、「不是摩友是魔鬼，千萬不要被協調。作案老手別放過」。

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