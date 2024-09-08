蠟瓶糖火爆兒童界　有人一食即吐　「三無」產品熱銷引食安疑慮

近年，顏色鮮艷、造型多樣、一口爆漿的蠟瓶糖成為網紅零食，深受小朋友的喜愛，甚至有兒童「出鏡帶貨」，但市場上充斥大量「三無」蠟瓶糖，食品安全問題引發質疑。



在內地某電商平台上搜索「蠟瓶糖」等關鍵詞，產品介紹和食物造型令人眼花繚亂，有商家頁面更顯示超過20萬人付款。在社交平台上，眾多蠟瓶糖擺攤的分享內容中，有網民發文表示「下班蠟瓶糖擺攤，每天收入300起步，月入過萬！」。

有兒童「出鏡帶貨」賣蠟瓶糖。（瀟湘晨報）

在社交平台上，有網民發文稱「下班蠟瓶糖擺攤，每天收入300起步，月入過萬！」。（瀟湘晨報）

蠟瓶糖的外層主要原料是蜂蠟，中間夾有果醬或糖漿，食法類似於香口膠，可以咀嚼吸出果醬，但不可吞咽。

不過，不少家長擔心有食品安全問題。曾試食蠟瓶糖的家長稱，自己只食了一口便立即吐出，「那味道真的接受不了！很惡心，就跟嚼蠟一樣」，還表示當時是在路邊小攤檔購買，檔主直接用手拿起出售，感覺非常不衛生。

蠟瓶糖在內地電商平台上熱銷。（淘寶）

蠟瓶糖在內地電商平台上熱銷。（淘寶）

有家長曾在網上直播購買「純手工自製」的蠟瓶糖給小朋友，但她收貨後，發現包裝袋上沒有列明生產廠商和配料表等信息，還有一股味道，便立即扔掉。另有家長稱，其購買的蠟瓶糖包裝上只有生產日期，「我們也不知道它用了什麼材料，製作環境是怎樣的」。

除了家長的質疑，蠟瓶糖的安全性也引起關注。某蠟瓶糖店舖的客服表示，蠟瓶糖外面的蠟是不可以吞咽食用，「人的胃無法消化，所以不能吃掉」。在產品包裝上，也列明「請勿吞食！」。

博主試食介紹蠟瓶糖。（小紅書）

有攤檔售賣蠟瓶糖。（瀟湘晨報）

有蠟瓶糖包裝上列明「請勿吞食」。（瀟湘晨報）

專家介紹，蜂蠟是蜂產品的一種，作為常用食品原料，可以添加在蠟瓶糖中，但目前最大的問題是市場上充斥蠟瓶糖的「三無產品」，產品包裝上未列明生產廠家、配料表、生產許可證等，產品是否符合衛生標準、是否符合各項安全指標、原料是否合格等問題未明，呼籲有關部門立即加強監管。