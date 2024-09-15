山東2男大生攀秦嶺失聯　1人行5日後獨自出山　另一人仍搜救中

秦嶺再出失聯事故。今年7月，一名25歲男子獨行秦嶺「鰲太線」失聯遇難。近期9月8日，內地又有2名來自山東的男大生攀秦嶺後失聯。



9月15日，陜西省安康市寧陜縣表示，其中1名男生已經被找到，身體因長時間未進食比較虛弱，現已送醫，另一失聯男性仍在搜救當中。



綜合內媒報道，9月8日早上7時56分許，2男子從寧陜縣牛圈溝入口進入秦嶺，在秦嶺鹿角梁、跑馬梁失蹤。其中一人背白色背包，頭戴帽子、穿白色衛衣和白色鞋子；另一人為長發，穿黑色衣服，背黑色背包，兩人均持有行山杖。

9月8日早上7時56分許，2男子從寧陜縣牛圈溝入口進入秦嶺，在秦嶺鹿角梁、跑馬梁失蹤。

事發後，當地應急及鎮政府等有關部門在接到兩名失聯人員家屬的求助後，立馬組織人員上山搜尋，多支救援隊參與搜救，還在秦嶺的牛圈溝入口設立了臨時搜救指揮部。救援隊、戶外「驢友團」（背包客組織）自發性救援，搜索幾百條路線，近千人參與其中。

參與搜救的人員稱，由於8日開始當地一直在下雨，搜尋的山路濕滑泥濘，山上霧大，信號較弱，給搜尋帶來一定困難，「山上的夜間氣溫較低，他們或面臨失溫的風險。」且從2人的穿着判斷，兩人並沒有豐富的戶外徒步經驗。據此前救援人員預測，2人生存率極高。

救援人員此前曾預測2人生存率極高。

現場搜救人員拍攝的救援畫面顯示，搜救人員14日下午發現失聯者中的其中一人徐某某，目前已被安全轉移。陜西省安康市寧陜縣廣貨街鎮政府工作人員介紹，徐某某是兩名失聯者中年紀較大的，自己走出大山，因走了幾天，身體狀況比較虛弱，現已送醫。

寧陜縣應急局工作人員也證實，9月14日17時30分許，失聯兩人中較大年紀的男生被找到，另一名失聯人員仍在全力搜救當中。參與搜救的人士也向極目新聞記者介紹，被找到的男生自己走到了山里的一個村子，因長時間沒有進食，身體比較虛弱。

據悉，鹿角梁位於秦嶺腹地分水嶺西南，海拔2700米，是牛背梁保護區西段的一段山梁，因形似鹿角而得名，也是長安區、寧陜縣的分界線。近年來，鹿角梁多次發生背包客（內地稱：驢友）失聯事件。廣貨街鎮政府工作人員表示，兩名失聯人員進入的區域屬於秦嶺自然保護區，原則上禁止進入，進山口有人管控，但類似情況屢禁不止。