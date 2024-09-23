千萬企業破產　法院¥4.2起拍大支裝雪碧　被執行人：已無其他財產

提到司法拍賣，不少人都會聯想到房屋、土地、汽車、珠寶首飾等，但近日江蘇鹽城市大豐區人民法院在拍賣平台上預告的一場拍賣，拍賣物竟然是一瓶雪碧，起拍價僅4.2元（人民幣，下同）。



江蘇鹽城市大豐區人民法院在拍賣平台上預告一場拍賣，拍賣物為一瓶雪碧，起拍價4.2元，市場價6元，拍賣信息特點備註只能自提，不支持郵寄。

江蘇鹽城市大豐區人民法院在拍賣平台上預告的一場拍賣，拍賣物是一瓶雪碧，起拍價僅4.2元。（揚子晚報）

相關執行信息顯示，該瓶雪碧的所有者之一為江蘇某生物科技公司和某海洋食品公司法人，兩家企業註冊資本分別為500萬元和172.5萬美元（折合約1200萬人民幣），合計註冊資本超千萬人民幣。

《紫牛新聞》報道，被執行人之一的陳先生介紹，目前企業已破產，自己已沒有更多可供執行的財產。對於未來，陳先生仍希望能夠努力改變。

該瓶雪碧的所有者之一為江蘇某生物科技公司和某海洋食品公司法人，兩家企業合計註冊資本超千萬人民幣。（揚子晚報）

在鹽城市大豐區人民法院的以往拍賣記錄中，也曾成功拍賣過4.08元的過期玻璃水、5元的體重秤、7元的洗菜盆等物品。該法院不放過每個小額的拍賣品成交背後，成功為相關案件中受到損失的申請執行人挽回了部分損失。

在鹽城市大豐區人民法院的以往拍賣記錄中，也曾成功拍賣過多個小額拍賣品。（揚子晚報）

本次司法拍賣引起網民關注，不少人驚訝於法院拍賣還有如此低價商品。《中國青年報》報道，北京市隆安（深圳）律師事務所律師兼合夥人鄭日宇介紹，法院拍賣一般分為司法拍賣與破產企業拍賣兩類，前者是法院根據已經生效的法律文書強制執行債務人的財產，並將債務人的財產通過拍賣變現後將價款交付債權人。後者則是在企業資不抵債或經營不善導致撤銷、倒閉時，由法院指定清算組織委托拍賣機構拍賣其資產。

鄭日宇表示，帶有財產屬性的物件都可以拍賣，由法院判斷是否屬於可拍賣財產，一般涵蓋了不動產、動產、財產性權益以及其他各類物品。