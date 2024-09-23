有片｜重慶健身網紅騎水上摩托艇意外身亡　樂園：借艇炫技出意外

綜合內媒報道，9月22日，重慶一名健身網紅在駕駛水上摩托艇時意外落水後身亡，事發地樂園負責人表示，「當時他借別人的摩托艇炫技，沒想到出了意外。」



事故發生瞬間。（影片截圖）

9月22日，網傳影片顯示，一名身穿短袖短褲的男子駕駛摩托艇時側翻落水，掀起水花，男子亦不見蹤影，隨後岸邊有人下水駕駛摩托艇在現場搜救。另有影片顯示，有人在岸邊痛哭。《大皖新聞》報道，當地街道辦事處職員介紹，23日凌晨2點多，落水者的遺體被打撈上岸。

有人指事主為健身網紅「烈陽」。公開資料顯示，烈陽在抖音有約10萬粉絲，年齡標註為30歲，主頁簡介稱其個人愛好是健身、游泳、衝浪。

事主生前影片截圖。（抖音）

事主抖音主頁。（網絡截圖）

樂園負責人稱借別人的摩托艇炫技出意外

《上遊新聞》報道，事發地東津港灣水上樂園相關負責人透露：「我們認識，他（逝者）已經去世了，本身是很好的兄弟伙。當時他借別人的摩托艇炫技，沒想到出了意外。」

該負責人確認逝者就是該健身網紅：「下午6點，本來他（「烈陽」）的朋友都喊他走了走了，去吃飯，可他這個人喜歡極限運動。看到岸上觀眾多了異常興奮，就去秀兩下（摩托艇），哪曉得就沒回來。」

事主生前影片截圖。（抖音）

事主生前影片截圖。（抖音）

該負責人猜測，事故原因是事主撞到頭部之後無知覺沉到水下：「根據我的經驗，他玩水上漂移時速度太快了，直接一個漂移摔水裏去了。頭部可能撞到了，加上摔出去的離心力，摔進水裏就沒有知覺直接沉下去了。後來打撈了6個多小時，撈起來人就沒了，我們全部都下去搜救了。」