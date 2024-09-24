iPhone 4S入錯密碼被鎖10年！女生終等到解鎖一天　吸引2千萬人睇

Apple公司每年都會推出新機，許多舊款手機都已成了時代的眼淚。一名中國女網友的iPhone 4S過去因為密碼輸入錯誤，被鎖定長達10年，如今終於解鎖，打開手機的瞬間吸引了數百萬大陸網友觀看。對此，Apple公司也做出回應，指稱現在已縮短等待時間，不會再讓客戶等這麼久。



中國網友「伊娜娜」近日在社交平台台「抖音」上分享，她2015年時有一支iPhone 4S手機，不過當時疑似是換下舊手機以後，父母嘗試解鎖手機，卻一直輸入錯誤密碼，導致手機被鎖上。

iPhone 4S被鎖了10年。（抖音截圖）

伊娜娜發現時，手機上顯示需要8萬多小時才能解鎖，時間大約需要10年左右，但當時她已換了新手機，於是逐漸淡忘這件事。

怎料近日伊娜娜突然想起手機還鎖着，於是心血來潮替手機充了電，成功開機以後，發現只剩下288分鐘就能解鎖，讓她相當期待，也因此拍了影片當成紀錄。

即睇iPhone 4S被鎖10年後「解封」狀況：（按圖了解）



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影片曝光後引起網友熱烈反應，播放次數更是逼近2,000萬次，於是「伊娜娜」也再度拍攝續集，透露手機已成功解鎖。事件引起熱烈討論，Apple的客服人員對此解釋，通常是螢幕鎖定密碼輸入錯誤，才會導致手機被鎖定、需要等候一段時間才能解鎖，以前若是輸入密碼錯誤，確實可能被停用十年，但現在已經縮短時間，不會再讓客戶等這麼久。

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