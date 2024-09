武漢威斯汀酒店玩雙標　中英文版吸煙清潔費不同　網民質疑搞歧視

有網民反映,湖北武漢市的威斯汀酒店(Westin)的吸煙條例「雙標」,中文版列明清潔費為3000元(人民幣,下同),英文版則列明清潔費為1000元,質疑酒店「搞歧視」。



圖片顯示,中文版頁面顯示,「若在房內吸煙,須支付3000元清潔費」。英文版頁面則顯示,「Guests will be charged a RMB1000 cleaning fee for in-room smoking(賓客若在房內吸煙,須支付1000元人民幣清潔費)」。

據介紹,武漢市有武漢富力威斯汀酒店和武漢漢陽威斯汀酒店,均為五星級酒店。

湖北武漢市的威斯汀酒店(Westin)的吸煙條例「雙標」,中文版列明清潔費為3000元,英文版則列明清潔費為1000元。(瀟湘晨報)

《瀟湘晨報》報道,9月25日,武漢富力威斯汀酒店的工作人員稱,正在核實上述情況,「可能是在修改中文和英文版本的時候,沒有修改正確」,但酒店方從未向客人收取過相關費用。

工作人員解釋,該酒店是無煙酒店,若有客人抽煙,會第一時間作出警告和勸阻。酒店有抽煙的地點,工作人員會建議客人在後花園區或者酒店室外抽煙。

武漢漢陽威斯汀酒店工作人員表示,上述情況是印刷錯誤所致,目前已經全部撤下,正在修正印刷中。他解釋,若客人在房間抽煙導致枕頭等物品損壞,會由供應商提供商品價格,並由客人支付。若房間存在煙味,工作人員會通風除味,不會額外收費,並提醒所有房間均為無煙房,「如果客人要住可以吸煙的房間,建議住別家酒店」。