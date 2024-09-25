武漢威斯汀酒店玩雙標 中英文版吸煙清潔費不同 網民質疑搞歧視
撰文：林芷瑩
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有網民反映，湖北武漢市的威斯汀酒店（Westin）的吸煙條例「雙標」，中文版列明清潔費為3000元（人民幣，下同），英文版則列明清潔費為1000元，質疑酒店「搞歧視」。
圖片顯示，中文版頁面顯示，「若在房內吸煙，須支付3000元清潔費」。英文版頁面則顯示，「Guests will be charged a RMB1000 cleaning fee for in-room smoking（賓客若在房內吸煙，須支付1000元人民幣清潔費）」。
據介紹，武漢市有武漢富力威斯汀酒店和武漢漢陽威斯汀酒店，均為五星級酒店。
《瀟湘晨報》報道，9月25日，武漢富力威斯汀酒店的工作人員稱，正在核實上述情況，「可能是在修改中文和英文版本的時候，沒有修改正確」，但酒店方從未向客人收取過相關費用。
工作人員解釋，該酒店是無煙酒店，若有客人抽煙，會第一時間作出警告和勸阻。酒店有抽煙的地點，工作人員會建議客人在後花園區或者酒店室外抽煙。
武漢漢陽威斯汀酒店工作人員表示，上述情況是印刷錯誤所致，目前已經全部撤下，正在修正印刷中。他解釋，若客人在房間抽煙導致枕頭等物品損壞，會由供應商提供商品價格，並由客人支付。若房間存在煙味，工作人員會通風除味，不會額外收費，並提醒所有房間均為無煙房，「如果客人要住可以吸煙的房間，建議住別家酒店」。
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