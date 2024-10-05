孔子成萬世師表前是Loser？盤點6大求職慘事　被路人說像喪家狗

被稱作至聖先師的孔夫子開補習班，收過3000個學生，被奉為老師的典範。



其實不只是現在人們要紀念他，過去這2000多年，孔子也非常風光，歷朝歷代的皇帝都尊奉他、封他為神明，子子孫孫也都享有爵位、不愁吃穿。

但孔子在世的春秋時代，他不但時常找不到工作，還慘遭職場欺凌，到各國四處流浪，卻沒有人要收留他，甚至還被路人欺負，最後能自誇的，只有一群出色的學生，還有編修的幾本教科書。

孔子成萬世師表前其實是Loser？盤點6大求職慘事 曾被路人說像狗（01製圖）

【懶人包】人人有臘肉只有孔子沒有 連想做「自僱人士」也被驅逐出境 點圖放大看看孔子6大求職慘事內容節錄：

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以下是孔子周遊列國求職的悲慘遭遇，只能說是一個比一個慘啊！

齊國：還沒錄取就體會到職場黑暗

孔子父親早逝，母親也在他十幾歲時過世，30歲以前的孔子，不斷到處打工討生活，文書、畜牧管理什麼都做過。

30歲之後他靈機一動開起補習班，一張坐墊一棵樹就是教室，而學費只要束脩（十條肉乾），不要錢，但其實在當時，能夠有多餘的十條肉乾繳學費的人，多半也不是什麼窮人，甚至很多學生是貴族子弟，這個門檻不但能餵飽自己，還能順便剔除一些連字都不認識的零基礎學生，十分划算。

自從孔子當起補教老師後小有名氣，便在因緣際會之下，跑到齊景公那裡想求個一官半職。沒想到在offer要發下來的時候，齊國宰相晏嬰怕被搶飯碗，跑去跟齊景公說了一堆孔子的壞話，甚至聯合其他官員起來排擠他。齊景公被煩到沒法子，只好用「我老了，沒辦法錄取你」這樣的爛藉口，把他掃地出門趕回魯國，此後也開始他的被欺凌職涯。

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魯國：因為一塊臘肉離職

孔子在51歲的時候，終於如願當上了魯國的官職，既然得到了機會，他決定大幹一場，一年之內連跳了3級官（從司馬到司寇），還在夾谷簽外交協議的時候趁機修理齊景公，不但為自己報了當年之仇，也為魯國帶來外交利益。

當官第2年魯國已經建立了良好的秩序，周邊的國家就緊張起來了，離魯國最近的齊國尤其緊張，於是他們想到了一個辦法──他們給孔子的頂頭上司魯定公和季桓子送來了美女和寶馬，美人計效果很好，夜夜笙歌加上枕頭風一吹，孔子就漸漸被排擠了。

但成功把孔子逼走的是一份臘肉，照禮來說，祭天大儀後的祭品是要分發給大臣的，但所有大臣中只有孔子沒拿到，讓他再度體會到被欺凌的滋味，於是周遊列國去了。

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衛國：孔子竟然鬧出緋聞，連學生都看不下去

孔老先生決定要去衛國，子路跟衛國國君的寵兒彌子暇有交情，衛靈公就給孔子他在魯國的薪水，讓他住下來，卻找人天天監視他，孔子受不了了，於是決定去陳國。

沒想到剛出衛國，在一個叫匡城的城市，孔大大被城民誤認為曾經攻打匡城的陽虎，被圍困，餓了好幾天後誤會才解除，又回去衛國蹭飯。

衛靈公的寵妻南子突然說要見孔子，南子在衛國地位雖高但以性淫為名，兩人在房間裡不知道做了什麼，外面只聽到了玉器碰撞的聲音。孔子出來後子路很不開心，覺得老師你不能這樣，孔子就對天發誓：如果做了什麼不正之事，便天打雷劈！子路這才好一點。

在衛國待了幾年，孔子發現衛靈公天天沉迷於男男女女的美色之中，覺得他沒救了，就離開了衛國。

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宋國：想開流動補習班，卻被驅逐出境

在宋國的時候，孔老先生心血來潮，覺得很久沒上課了，就隨便挑了一棵大樹拿出他的坐墊，開了個流動補習班。這時突然來了一群士兵，帶頭的人是宋國司馬桓魋。孔子以前曾批評過桓魋，所以桓魋一見到是孔子，二話不說，直接將他們驅逐出境。

學生們替孔老師覺得委屈，而孔老師非常灑脫地說：

上天要讓我有傳道之德，桓魋又能拿我如何呢？

看來他已經有些看開了。

鄭國：迷途想問路，卻被路人笑像條狗

逃到了鄭國，孔子擺了個完美的姿勢在城門底下站著，是的他迷路了，迷路最好的辦法就是站著不動等人來找。

鄭國有人看見了就跟在找老師的子貢說：

東門有個人，一副狼狽不堪、沒精打采的樣子，真像一條喪家狗。

誠實的子貢一字不差地跟老師報告，孔老師聽了覺得喪家之犬這個形容實在非常精闢。

楚國：還沒走到門口就被趕走

最後一站，楚國。楚昭王想利用孔子完成大業，但楚國的貴族們擔心孔子太有才，又帶著一大群學生，像是要來打架，所以一點都不歡迎孔子。孔子連楚國都城都還沒走到，就被逼著掉頭離開了。

此時孔大大有點想家了，但他還沒有做官，這樣回魯國去不是沒面子嗎。所以他選擇回到了政局已恢復穩定的衛國，因為那裡離他家鄉最近。

沒過多久，魯國也開始打仗，季康子專門來信邀請孔子的學生冉有等人回國相助。短短幾年裡冉有屢建戰功，但他將功勞全部歸結為是孔子教導有方。於是季康子派了3名代表，帶上重禮，到衛國去迎接孔子。

68歲的孔子離別故鄉14年後，終於被學生接回魯國。

孔老先生周遊列國時大概是水逆加上流年不利才會如此不順吧。不管怎麼樣，這些被打槍的經驗漸漸消磨了他非要當官的心，回到魯國後便專心訂幾本書，當然他的老本業補習班還是繼續開著，也許是因為那些國君沒有重用他，他的思想才能流傳下來吧。

【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：孔子在成為「萬世師表」前，其實是找不到工作的老魯蛇？揭他周遊列國求職失敗全紀錄】