自行車加1物秒變「電動單車」？邊踩邊充電　山地公路摺車都用得

有人的地方就有江湖，隨著近些年騎乘運動的火爆，單車的逆天設計也隨之出現了！



就是這個看起來像瓦斯筒的小玩意兒，只需要四顆螺絲，把它安裝在單車的後座，就能立刻讓一輛普通的單車身價翻倍，功能逆天！

能把自行車變電動單車的PikaBoost 2（kickstarter.com）

能把自行車變電動單車的PikaBoost 2（kickstarter.com）

還能靠踩踏騎行充電 續航力達96公里 點圖放大了解更多：

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它是怎麼做到的呢？PikaBoost 2內建了一顆電池，並搭配電動馬達，當你啟動設備，小輪子自動降下，與單車後輪貼合，並啟動馬達的動力，帶動後輪向前走。

不僅如此，它還設計了四種騎行模式，可以任意切換：

第一種節能模式，只在上坡的時候提供動力幫助，平地就是正常單車狀態；

第二種，巡航模式，運用馬達動力均速前行，不用自己出力；

第三種，智慧動力輔助模式，智慧偵測騎乘速度，在你沒力氣的時候啟動動力；

第四種，運動模式，不僅不提供任何動力，還會增加阻力，變身一輛健身動感單車。



而且，這個動力還是綠色能源，你的踩踏騎行可以轉變成動能，為電池充電，充滿後最高續航力可達96公里。在快充情況下，3小時就能充滿電，而這個電池還能為你的手機等裝置充電，真的太方便了！

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來自荷蘭的64歲同濟大學教授奧雷．伯曼花了156天從阿姆斯特丹騎單車到達上海。（IG@olebouman）

來自荷蘭的64歲同濟大學教授奧雷．伯曼花了156天從阿姆斯特丹騎單車到達上海。（IG@olebouman）

來自荷蘭的64歲同濟大學教授奧雷．伯曼花了156天從阿姆斯特丹騎單車到達上海。（IG@olebouman）

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更強悍的是PikaBoost 2的內建感應器，還能偵測到摔車，並自動關停馬達，防止給人帶來二次傷害。搭配的還有專屬煞車燈和方向燈以及手機app，可以查看騎乘數據，調節各項指標，並支援定位防盜功能。

怎麼說呢？完全將單車騎出了汽車駕駛感！而整個設備的重量只有3公斤左右，一分鐘就能自助安裝，上一次看到這麼牛的產品，還是在名偵探柯南裡呢！

不知道看完你心動了嗎？

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【本文獲「日本設計小站」授權轉載，微信公眾號：japandesign】