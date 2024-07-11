聽奶奶說過她剛嫁到我們家的一件恐怖的事。



文：雷射劍戰士（發表於靈異社區）

奶奶是由外祖父安排的婚姻嫁給我爺爺的，連面也沒見過，就定了終生。

我奶奶年輕時是個勤勞能幹的女人，但我爺爺卻極奇懶惰，說白了除了吃喝賭，其餘的就是甩手掌櫃；我奶奶的話，那時每天睜開眼就有幹不完的活……

靈異｜「鬼推磨」有多恐怖？兩女半夜聽見鐵鏈聲 窗口一望秒嚇哭（01製圖）

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那時候還是生產隊，一條村分幾組人，公家活公家糧人人有份都要一齊幹。就是那年的秋收割稻穀的季節，每次割完稻穀都要曬穀子，所以村頭那塊空地就是穀子場，專曬穀子，旁邊有一間兩個房間的泥屋，專門每次方便收曬穀子的，一間住人一間放穀子。

那天輪到我們家和另一家夜晚守穀子了，本來就是男人的活，可我爺爺早就喝到在家睡得如爛泥，怎麼叫也叫不醒，沒辦法，我奶奶就和另外一家值班的人商量，能不能也派個女眷，一齊去守夜。那家人見著也沒辦法，總不成抬著我酩酊大醉的爺爺去吧？就答應了，叫了他家媳婦去。

就這樣我奶奶和鄰家那個婦女就一起去了穀場。穀場前面說了在村頭，因為我們鄉下四面環山，山也不算是山，就是山坡，所以歷代來，不論是自己村還是隔壁村，先人走了都選擇葬在我們這邊的山坡上。

穀子場對面就是一大片墳地，晚上沒覺得有什麼不一樣，畢竟每天進進出出也習慣了這些「鄰居」。到了晚上就不一樣了，照奶奶的話，怎麼看怎麼陰森，還伴著晚風旁邊的樹木發出嗚嗚的聲音，把我奶奶和鄰居婦女嚇得夠嗆，所以檢查好門窗，就栓好了大門口的木門，把油燈一吹，兩個人就躺下了，途中還聊了一會兒，但因為我奶奶那時候還未生孩子，鄰居婦女就聊她家幾個孩子的事，聊著聊著，我奶奶搭不上話題就迷糊睡著了。

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睡著正香的時候，她就被一道外力拍醒了，我奶奶正迷糊著沒反應過來，鄰居婦女就按住了我奶奶的嘴，示意別發出聲音，然後偷偷指著外面。我奶奶順著破爛的紙窗往外看，除了白得透亮的月光什麼也沒見著，但聽到了很清晰的鐵鏈子拖地的聲音。

「進賊了！」我奶奶第一個反應是這樣想的，後來她又發現聲音是從外面發出來的，不是在屋裡，她看著同樣滿臉驚慌的婦女，那時那個婦女的臉開始慢慢變白，氣氛詭異地我奶奶也開始驚悚了，那個婦女低著小到不能再小的聲音說了句：「石磨！」我奶奶反應過來了，對！除了鐵鏈子發出的聲音還是一陣陣低沉的石磨聲。

我奶奶才想起離穀場不遠的榕樹下還有一口大石磨，這口大石磨也不知哪個年頭了，平日就供村裡公眾使用，誰家要磨個豆子呀什麼的都喜歡來這裡磨。可這三更半夜的還有誰會選這個時候磨豆子？

就這樣過了一會，那聲音還在繼續，沒有消停的意思，還越磨越急，鐵鏈子拖地的聲音也越來越大了，鄰居家婦女忍不住了壓低著聲音和奶奶商量：「走！到穀房窗口瞧瞧是誰三更半夜來捉弄人。」我奶奶是極度不願意的，因為太詭異了，非常害怕的，可按不住鄰居家婦女硬是拖著去了隔壁存放穀子的房間，穀子房的窗就是正對著那棵樹下的石磨。

當她們也貓著腰鬼鬼祟祟地蹲在窗下時，輕輕抬頭一看，兩個人頓刻嚇得九魂不見三魄，為什麼呢？因為藉著光如白晝的月光，竟然看到一個幾尺高，骨瘦如柴，頭上稀稀拉拉的長髮，雙腳連著一條粗如小孩子手臂的鐵鏈子的人，整體來說不是人，因為正常的人轉這個上幾百斤的大石磨也是非常吃力的，而這個「人」卻是像腳不著地，掂著石磨在飛一樣。

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奶奶和鄰居婦女不敢看了，兩個人抱著哭了，因為害怕不敢哭出聲，腳也軟了，坐在地上發抖，就這樣不知過了多久，村裡傳來雞叫聲，那個聲音立刻就停了。等天漸漸反白時，我奶奶她們兩個人才敢跑出去，拼命地往村裡跑。

她們說了大家都相信，畢竟他們那個年代比較迷信，總認為神存在，鬼一定也有，但我爺爺不相信，他認為是我奶奶找藉口不去守夜的。

後來我奶奶聽老人家說，不知道那一夜是哪個小鬼被罰了？還是收了人家的便宜幫人推磨？有錢能使鬼推磨嘛！

這個事重覆我奶奶口中幾十年了，所以我相信這是真的。

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