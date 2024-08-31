杭州河流「一夜染紅」極詭異 民眾驚慌報警 政府：污染指數正常
撰文：TVBS新聞網
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清澈河水一夕之間變紅了！
杭州蕭山瓜瀝鎮某河段疑似遭不明原因污染，變成詭異的鮮紅色，紅水綿延幾百米，不過當地環保執法人員檢測後表示，「一切指數正常」找不到原因。
河水突然變紅 下游河水顏色卻正常 點圖放大瀏覽：
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綜合陸媒報導，瓜瀝鎮一商家28日發現，店門前的河水突然變紅了，直到下游幾百米才恢復成正常的顔色。
當地居民直言第一次遇到這種情況，嚇得趕緊報警。
警方獲報後至現場勘察，未發現魚類死亡等現象，並對河道進行築壩截留。
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環保執法人員也對紅水取樣檢測，表示河道水質COD、氨氮等指標皆達IV類水標準，沒有發現污染排放現象。
後續將持續監測水質變化，目前水面已無明顯紅色。
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