10月21日（農曆九月十九）是觀世音菩薩的出家紀念日，隔兩日10月23日（農曆九月廿一）迎「霜降」，是為秋天最後一個節氣，命理老師柯柏成親授開運方式。



柯柏成表示，21日是觀世音菩薩的三大日子之一的出家紀念日，（農曆2月19日觀世音菩薩誕辰日、6月19日成道日、9月19日出家日）。

二十四節氣｜觀音出家日＋霜降 命理師教開運法 1顏色有利轉運（01製圖）

想於霜降轉運 先要在觀音出家日這樣做 點圖放大看看命理師柯柏成的講解：

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傳說過去世西峪國妙莊王有三個女兒，長女妙因、次女妙緣、三女妙善，三公主妙善就是觀世音菩薩的化身，由於自幼喜愛佛法不慕榮華，長大成人後就在這天於香山白雀寺出家報父母恩。

想要轉運的信眾可以在這天用「單數的柿子」作為供品前往觀世音菩薩的寺廟祭拜，之後在霜降節氣的時間食用相傳可以轉運。

每顆柿子食用前默誦108次「南無觀世音菩薩」聖號再加持下去更有效驗。如果今年各方面不甚如意，可以利用這個簡單的方法替自己有效轉運。

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柯柏成還說，今年霜降在10月23日（農曆九月廿一），過後就迎來冬季，顧名思義這個節氣，深秋景象明顯，冷空氣南下越來越頻繁，是氣溫驟降、晝夜溫差大的氣候特徵。

根據元代吳澄編著《月令七十二候集解》，將霜降分為三候：一候豺乃祭獸；二候草木黃落；三候蜇蟲咸俯。

這個節氣豺狼這類動物開始捕獲獵物準備過冬；第二候時樹葉都枯黃掉落；第三候有冬眠習性的動物開始藏在洞中，不動不食準備進入冬眠狀態中。

想要在霜降節氣好「柿」成雙，柯柏成說，開運密碼是「紅色」，穿戴上可以以這個色系為主，並食用當季火紅的水果「柿子」，就有機會轉運。

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