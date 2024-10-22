中國醫科博士馬爾代夫浮潛溺亡　女友含淚控訴：他是家中獨子

內媒《瀟湘晨報》報道，近日，一名中國男子在馬爾代夫旅遊時，在當地一家民宿提供的潛水服務中溺亡，其女友發聲稱該民宿並無相關營業資質，且男友為家中獨子，還是醫科博士，希望可以追究民宿方刑責。



中國醫科博士馬爾代夫浮潛溺亡。（瀟湘晨報）

潛水示意圖。（視覺中國）

情侶赴馬爾代夫浮潛出事

《瀟湘晨報》報道，據溺亡男子的女友徐女士介紹稱，他們查詢到馬爾代夫Rasdhoo島一家由中國人開的民宿Rasdhoo Stay，該民宿顯示提供「潛水」和「浮潛」服務，他們於10月10日入住。

10月13日早上約8點，兩人參加了由民宿組織的潛水活動，船上有11名遊客，此外還有民宿老闆、一名民宿店員和一名馬爾代夫人。

中國醫科博士馬爾代夫浮潛溺亡。（瀟湘晨報）

徐女士稱，到達目的地鯊魚點後，她看見水很深，曾向老闆提出想要救生衣但被拒絕。「我男朋友他跳下水這個過程，全程沒有一個人盯着他的。我們是坐在甲板邊上，有個樓梯是可以跳下去。」徐女士稱兩人都不會游泳，在自己下水10分鐘後，她已經看不到男友的身影。

在徐女士通知老闆男友失蹤後，眾人在原地搜尋，並未找到徐女士的男友，其後船順著洋流方向開了20多分鐘後 ，發現徐女士的男友已經浮在水面，最終搶救後不治。

「他是八年制醫學博士畢業，他是家裏唯一的孩子。」徐女士表示當地警方已介入調查。涉事民宿曾提出私了，但她明確提出要追究對方刑責。

民宿無相關資質

該酒店微信簡介稱，該民宿為島上唯一一家中國民宿和餐廳。據徐女士表示，當地旅遊局職員事後告訴她，該民宿老闆旗下的兩家民宿，一家營業執照過期，另一家為無照經營，此外，一起出海的民宿成員均無潛水方面的相關經營資質。

中國醫科博士馬爾代夫浮潛溺亡。（瀟湘晨報）

一名曾於7月份曾入住該民宿的消費者稱，民宿老闆是一對重慶夫妻。在出事當天，還看到老闆娘發的出海的朋友圈，船上的人基本都沒有穿救生衣。

10月18日，駐馬爾代夫使館發佈提醒稱，近期，馬爾代夫居民島發生數起溺水事故，駐馬爾代夫使館提醒赴居民島中國遊客注意安全。